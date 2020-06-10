Депутат предложил активизировать в Пензе систему «05»

10.06.2020 | 15:20

На заседании комиссии Пензенской городской думы, состоявшемся в среду, 10 июня, депутаты завели разговор о разобщенности информационных служб в сфере ЖКХ.

Поводом стал рассказ народного избранника Жиганши Туктарова о приятеле, живущем на Ростовской улице. Его жилище затопило, но никто на беду не отреагировал.

Туктаров возмутился тем, что обычный горожанин не знает, куда обращаться в случае коммунальной беды и никто не может прийти ему на помощь.

Депутат Юрий Зиновьев напомнил, что несколько лет назад в Пензе активно действовала система «05» - единая дежурно-диспетчерская служба. Однако теперь, по мнению думца, она «завяла».

Зиновьев предложил активизировать систему, чтобы горожане могли получать консультации по любым вопросам, касающимся системы жилищно-коммунального хозяйства.