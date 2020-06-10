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Общество

Депутат предложил активизировать в Пензе систему «05»

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На заседании комиссии Пензенской городской думы, состоявшемся в среду, 10 июня, депутаты завели разговор о разобщенности информационных служб в сфере ЖКХ.

Поводом стал рассказ народного избранника Жиганши Туктарова о приятеле, живущем на Ростовской улице. Его жилище затопило, но никто на беду не отреагировал.

Туктаров возмутился тем, что обычный горожанин не знает, куда обращаться в случае коммунальной беды и никто не может прийти ему на помощь.

Депутат Юрий Зиновьев напомнил, что несколько лет назад в Пензе активно действовала система «05» - единая дежурно-диспетчерская служба. Однако теперь, по мнению думца, она «завяла».

Зиновьев предложил активизировать систему, чтобы горожане могли получать консультации по любым вопросам, касающимся системы жилищно-коммунального хозяйства.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

рассказ народного избранника Жиганши Туктарова о приятеле,
penzainform.ru писал(a):
Туктаров возмутился тем, что обычный горожанин не знает, куда обращаться в случае коммунальной беды
Приятель Жиганши - обычный горожанин? Это необычно.

Гость||

Служба "05" работает в настоящее время. Причем круглосуточно. Я постоянно пользуюсь.

Имя: Гость
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