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Общество

Автобусу № 165 могут запретить остановку у Центрального рынка

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В региональном управлении транспорта ответили на вопрос читателя портала PenzaInform.ru об исключении остановки «Центральный рынок» из схемы движения автобуса № 165, курсирующего между областным центром и селом Грабово Бессоновского района.

В документе за подписью начальника управления Сергея Буйлова говорится, что администрация Пензы регулярно жалуется на водителей бессоновского направления: они слишком долго ждут пассажиров - до 10 минут.

«В результате этого водители автобусов, работающие на городских маршрутах регyлярных перевозок, часто вынуждены производить посадку/высадку вне остановочного пункта или на второй полосе движения», - пояснили в управлении.

Перевозчикам, в том числе и ООО «Меркурий», не раз направляли уведомления о соблюдении правил посадки с отстоем не более 1-2 минут, однако требование не соблюдается.

«Следует отметить, что конечной остановкой маршрута № 165 является остановка «Пенза-I», где и

должен производиться межрейсовый отстой автобусов. Маршрут обслуживается автобусами среднего и большого класса», - добавили в ведомстве.

Таким образом, только на «Пензе-I» водители могут не торопиться, ожидая, когда транспорт заполнится.

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