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Общество

В Пензе зарегистрировали полсотни новых случаев коронавируса

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Во вторник, 9 июня, оперативный штаб Пензенской области раскрыл географию 138 новых случаев заражения коронавирусом.

50 человек, диагноз которых подтвердился за последние сутки, проживают в Пензе, 10 - в Сердобском районе, 9 - в Пензенском, 8 - в Бессоновском, по 7 - в Каменском и Кузнецке, 5 - в Нижнеломовском районе, по 4 - в Белинском, Колышлейском и Башмаковском, по 3 - в Городищенском, Лунинском, Лопатинском, по 2 - в Кузнецком, Малосердобинском, Вадинском, Пачелмском, Шемышейском, Спасском, по 1 - в Земетчинском, Тамалинском, Мокшанском, Сосновоборском, Бековском, Камешкирском, Иссинском и Неверкинском.

Кроме того, среди зараженных - один житель Тамбовской области.

В период с 28 апреля, когда оперативный штаб впервые обнародовал географию заражения, по 9 июня, в пензенских лабораториях COVID-19 зарегистрировали у 17 жителей других регионов.

4 из них - представители Московской области, 3 - Москвы, 2 - Саратовской области, по 1 - Ульяновской, Сахалинской, Липецкой, Челябинской, Самарской, а также Республики Мордовии и Краснодарского края.

За все время пандемии коронавирус подхватил 3 191 человек, 2 531 выздоровел, 28 умерли.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Это плато?

Гость||

А зачем нам дают информацию про жителей других регионов?

Типа они привезли?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

4 из них - представители Московской области, 3 - Москвы
хорошая информация к раздумью... спасибо...

Гость||

Какие "полсотни", полсотни - это 50 человек, полнейшая безграмотность.

Гость||

Гость писал(a):

Какие "полсотни", полсотни - это 50 человек, полнейшая безграмотность.
Это в Пензе, читайте внимательней

Гость||

Когда до минздрава и роспотребнадзора дойдет,что в регионе есть не только коронавирус,а еще и внебольничная пневмония,которой в разы больше,чем коронавируса, да и заразность оказалась выше. И все больницы переполнены больными пневмонией, а сколько лечится по домам, роспотребнадзор уже открытым текстом говорит, что при поражении до 30 процентов легкого уже не госпитализируют, лечитесь дома , только вот вопрос чем , в аптеках лекарств нет,и кт перестали делать , чтобы выявлять поменьше, ведь если не нашли ничего, значит у тебя другое заболевание, типа зуб болит, гастрит и .... Главное не коронавирус и пневмония. Может хватит врать и пора признать,что это одно и тоже заболевание ,и надо просить помощи как Дагестан.

Гость||

ХОТЬ ОДНОГО БАРАНА ОШТРАФОВАЛИ ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД САМОИЗОЛЯЦИИ??? Посмотрите, что творится в городе!!! Все детские, спортивные площадки, школьные стадионы битком набиты.Никакой дистанции, никаких СИЗ. Сегодня +138 человек, через неделю будет в два-три раза больше. Такое плато начнется - мама не горюй.

Гость||

А Вы сами зачем туда ходили?

Гость||

Гость писал(a):

Когда до минздрава и роспотребнадзора дойдет,что в регионе есть не только коронавирус,а еще и внебольничная пневмония,которой в разы больше,чем коронавируса, да и заразность оказалась выше. И все больницы переполнены больными пневмонией, а сколько лечится по домам, роспотребнадзор уже открытым текстом говорит, что при поражении до 30 процентов легкого уже не госпитализируют, лечитесь дома , только вот вопрос чем , в аптеках лекарств нет,и кт перестали делать , чтобы выявлять поменьше, ведь если не нашли ничего, значит у тебя другое заболевание, типа зуб болит, гастрит и .... Главное не коронавирус и пневмония. Может хватит врать и пора признать,что это одно и тоже заболевание ,и надо просить помощи как Дагестан.
Минздрав разогнать! Никишина, Чижову, Воробьеву, Воеводина под следствие и на нары!

Гость||

Гость писал(a):

Когда до минздрава и роспотребнадзора дойдет,что в регионе есть не только коронавирус,а еще и внебольничная пневмония,которой в разы больше,чем коронавируса, да и заразность оказалась выше.

До них то давно дошло , потому и молчат про смертность. Не могут обнародовать такой косяк перед поправками.

Гость||

Интересно как они увеличение годовой смертности замазывать будут?! Или они не надеются больше проработать?

Гость||

Вот они: послабление правительства региона и безалаберность людей.

Имя: Гость
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