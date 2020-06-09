В Пензе зарегистрировали полсотни новых случаев коронавируса

09.06.2020 | 12:56

Во вторник, 9 июня, оперативный штаб Пензенской области раскрыл географию 138 новых случаев заражения коронавирусом.

50 человек, диагноз которых подтвердился за последние сутки, проживают в Пензе, 10 - в Сердобском районе, 9 - в Пензенском, 8 - в Бессоновском, по 7 - в Каменском и Кузнецке, 5 - в Нижнеломовском районе, по 4 - в Белинском, Колышлейском и Башмаковском, по 3 - в Городищенском, Лунинском, Лопатинском, по 2 - в Кузнецком, Малосердобинском, Вадинском, Пачелмском, Шемышейском, Спасском, по 1 - в Земетчинском, Тамалинском, Мокшанском, Сосновоборском, Бековском, Камешкирском, Иссинском и Неверкинском.

Кроме того, среди зараженных - один житель Тамбовской области.

В период с 28 апреля, когда оперативный штаб впервые обнародовал географию заражения, по 9 июня, в пензенских лабораториях COVID-19 зарегистрировали у 17 жителей других регионов.

4 из них - представители Московской области, 3 - Москвы, 2 - Саратовской области, по 1 - Ульяновской, Сахалинской, Липецкой, Челябинской, Самарской, а также Республики Мордовии и Краснодарского края.

За все время пандемии коронавирус подхватил 3 191 человек, 2 531 выздоровел, 28 умерли.