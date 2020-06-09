В больницах Пензы появилось 130 современных реанимационных коек

09.06.2020 | 09:16

В пензенские больницы поступило более 130 реанимационных коек. Оборудование было приобретено в рамках подготовки медучреждений к лечению больных COVID-19.

На его закупку из федерального бюджета выделили почти 47 миллионов рублей.

40 современными кроватями будут пользоваться пациенты клинической больницы № 4 в Пензе. 96 появилось в областной клинической больнице имени Н. Н. Бурденко.

Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, новые реанимационные койки более функциональны, легки в управлении и удобны в работе. С их помощью можно оперативнее и качественнее проводить лечебные процедуры.

Кровати оснащены системой управления, работают в нескольких режимах. При необходимости медики могут поднять головную или ножную часть.

По данным на понедельник, 8 июня, в Пензенской области зарегистрировано 3 053 случая коронавирусной инфекции. Выздоровело 2 531 человек. 28 пациентов скончались.