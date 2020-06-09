Пропавший пенсионер с собакой переплыл Пензятку и жил на берегу

09.06.2020 | 09:27

Представители пензенского управления МВД сообщили некоторые подробности обнаружения 69-летнего мужчины, который пропал со своей собакой 6 июня. Его поиски велись в течение двух дней.

«Он был обнаружен 8 июня в 20:30 сотрудниками УМВД и волонтерами «Лизы Алерт» на берегу реки Пензятки в районе улицы Пушкари», - сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам гражданина, 6 июня он пошел гулять с собакой и переплыл через Пензятку на противоположный берег. Там он и находился два дня.

Известно, что в поисках мужчины было задействовано несколько десятков человек. Волонтеры расклеивали ориентировки, опрашивали горожан, осматривали берег реки. Последние экипажи разъезжались по домам уже глубокой ночью. Кроме того, пропавшего разыскивали сотрудники полиции.