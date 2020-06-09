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Общество

Пропавший пенсионер с собакой переплыл Пензятку и жил на берегу

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Представители пензенского управления МВД сообщили некоторые подробности обнаружения 69-летнего мужчины, который пропал со своей собакой 6 июня. Его поиски велись в течение двух дней.

«Он был обнаружен 8 июня в 20:30 сотрудниками УМВД и волонтерами «Лизы Алерт» на берегу реки Пензятки в районе улицы Пушкари», - сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам гражданина, 6 июня он пошел гулять с собакой и переплыл через Пензятку на противоположный берег. Там он и находился два дня.

Известно, что в поисках мужчины было задействовано несколько десятков человек. Волонтеры расклеивали ориентировки, опрашивали горожан, осматривали берег реки. Последние экипажи разъезжались по домам уже глубокой ночью. Кроме того, пропавшего разыскивали сотрудники полиции.

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Гость||

А еще пишут, что он инвалид

Гость||

переплыл пензятку или перешел?

Гость||

собака молодец

Политекантроп (гость)||

Гость писал(a):

переплыл пензятку или перешел?
выпил

Гость||

"Карту купи, лапоть!"(ц) р. Пензятка в другом месте.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Он был обнаружен 8 июня в 20:30 сотрудниками УМВД и волонтерами «Лизы Алерт» на берегу реки Пензятки в районе улицы Пушкари», - сообщили в пресс-службе ведомства.
Что за бред,УМВД не знает название местных рек!? Река Пензятка протекает в Арбеково от Мастиновки в сторону Аустрина ,а в районе ул.Пушкари протекает река Пенза,вот только если он её там переплыл то он упрётся в сортировочную ж/д станцию. Вообщем не понятно,где и как.

Гость||

Последнее время, тоже так хочется сделать. От всего этого дебелизма который твориться в нашей Пензе...

Гость||

не было там сотрудников УМВД!

Гость||

И где он там жил? Там совсем безлюдные места, что его никто не видел?

Гость||

Я примерно в этом месте один раз чуть не забеременела.

Гость||

Никогда ты не забеременеешь, бесплодная ты. Не поняла еще?

Гость||

Гость писал(a):

Никогда ты не забеременеешь, бесплодная ты. Не поняла еще?
Просто она умеет хорошо предохраняться.

Гость||

Места там пустынные как на Марсе. Мог вполне жить.

Гость||

Гость писал(a):

От всего этого дебелизма
И из всех дебилов ты центральный

Гость||

Тоже схожу туда. Поживу подальше.

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Имя: Гость
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