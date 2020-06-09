В Пензе нашли пропавшего мужчину с собакой Кузькой

09.06.2020 | 08:09

В Пензе благополучно завершились поиски 69-летнего мужчины, пропавшего вместе со своей собакой Кузькой 6 июня. Об этом заявили участники регионального отделения отряда «Лиза Алерт».

Сообщение «Найден! Жив!» появилось в официальной волонтерской группе во «ВКонтакте» в понедельник, 8 июня, в 20:30.

Узнав, что мужчина в порядке, интернет-пользователи поинтересовались судьбой его питомца.

«С собакой тоже все хорошо», - заверили представители «Лизы Алерт».

«Благодарим каждого за помощь в поиске на месте и удаленную!» - обратились волонтеры к пензенцам, которые приняли участие в поисковой операции.

Известно, что в работе было задействовано несколько десятков человек. Волонтеры расклеивали ориентировки, опрашивали горожан, осматривали берег реки. Последние экипажи разъезжались по домам уже глубокой ночью.