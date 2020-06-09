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Общество

В Пензе нашли пропавшего мужчину с собакой Кузькой

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В Пензе благополучно завершились поиски 69-летнего мужчины, пропавшего вместе со своей собакой Кузькой 6 июня. Об этом заявили участники регионального отделения отряда «Лиза Алерт».

Сообщение «Найден! Жив!» появилось в официальной волонтерской группе во «ВКонтакте» в понедельник, 8 июня, в 20:30.

Узнав, что мужчина в порядке, интернет-пользователи поинтересовались судьбой его питомца.

«С собакой тоже все хорошо», - заверили представители «Лизы Алерт».

«Благодарим каждого за помощь в поиске на месте и удаленную!» - обратились волонтеры к пензенцам, которые приняли участие в поисковой операции.

Известно, что в работе было задействовано несколько десятков человек. Волонтеры расклеивали ориентировки, опрашивали горожан, осматривали берег реки. Последние экипажи разъезжались по домам уже глубокой ночью.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/la_penza
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Гость||

Респект и уважуха вам, добровольцы!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензе нашли пропавшего мужчину с собакой Кузькой
молодец собака кузька, нашла пропавшего мужчин

Гость||

Спасибо добровольцам Лиза Алерт. Вы, зачастую, последняя надежда у людей.

Имя: Гость
Комментарий:

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