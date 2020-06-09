Пензенцев познакомили с программой Дня России

09.06.2020 | 10:00

В пятницу, 12 июня, в Пензе, как и во всей стране, большинство акций в честь Дня России пройдут в формате онлайн.

Одно из мероприятий - флешмоб «Окна России». Любой житель Пензы может разместить на окне дома наклейки и рисунки, посвященные празднику, а затем сфотографировать и выложить в соцсети с хештегами #ОкнаРоссии. Можно дополнить изображения рассказом о своем городе, дворе, малой родине. Трафареты выложены на сайте Российского движения школьников.

Также в Пензе пройдет акция «Флаги России» - в окнах и на балконах домов и муниципальных учреждений вывесят триколоры.

В 12:00 жители областного центра смогут присоединиться к общероссийскому исполнению государственного гимна.

В 10:00 на набережной Суры около стелы Росток состоится торжественный подъем флага с участием волонтеров и высших должностных лиц региона.

На 11:00 запланирована хоровая акция «За семью, за родину, за Россию». Семья Стаильских исполнит известные песни о России и Государственный гимн РФ у памятника Первопоселенцу, семья Тумаковых - на набережной реки Суры у стелы Росток.

В это же время в официальной группе молодежного центра «Юность» в соцсети «ВКонтакте» начнется информационно-развлекательная программа для молодежи «Песня о Родине». Специалисты центра расскажут об истории Дня России, традициях празднования и его значении для жителей страны.

В 12:00 начнутся концерты во дворах #МыРоссия. Их можно будет посмотреть из окон или с балконов. Праздничные программы запланированы адресам:

- ул. Мира 34, 36, 40, 40а, 42, 44;

- ул. Одесская, 2б, 2в, 2г,

- проспект Победы, 97в,

- ул. Кронштадтская, 1а;

- ул. 65-летия Победы, 1, 3, 7, 9, 11;

- ул. Антонова, 7, 9, 11, 11а.

На сайте городских библиотек penzacitylib.ru пройдет мегаквест «Я знаю свой район!» для подростков от четырнадцати лет и взрослых.

Онлайн-флешмоб «18 лет», посвященный 85-летию Веры Степановны Аношиной, пензенцы могут увидеть в соцсетях на странице ансамбля русских народных инструментов «Старгород».

Также в городе запланированы спортивные мероприятия.

С 10:00 до 16:00 пройдет онлайн-турнир по жонглированию футбольным мячом среди юношей. Для участия в нем нужно снять на видео жонглирование мячом и выполнение обводки на фоне значимых мест города Пензы, например возле памятника Первопоселенцу. Ролик следует выложить в социальную сеть Instagram. В подписи к публикации или истории необходимо поставить хештег #агромаркетспорт. На странице agro.market.sport в Instagram 10 июня будут выложены рекомендации по участию в данных соревнованиях.

В 12:00 на странице спортивной школы № 1 г. Пензы «ВКонтакте» стартует «Баскетбольная эстафета». Для участия в ней нужно до 19:00 просмотреть видеообращение, записать и выложить в комментариях к ролику полученное задание. Награждение победителей состоится в сентябре.

В 14:00 начнется онлайн-турнир по шахматам (блицу). Для участия в соревнованиях игрок должен зарегистрироваться на платформе https://lichess.org, а также быть членом клуба «Шахматная Пенза» на платформе https://lichess.org/.

«Все акции пройдут с соблюдением социального дистанцирования и использования участниками средств индивидуальной защиты», - заверили в пресс-службе администрации Пензы.