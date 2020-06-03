Пензенцев приглашают пройти виртуальный квест о родном городе

03.06.2020 | 11:25

Утром 12 июня, в День России, на сайте городских библиотек Пензы penzacitylib.ru стартует новый проект - мегаквест «Я знаю свой район!». К участию в нем приглашаются пензенцы в возрасте от 14 лет и старше.

Горожанам предложат отправиться в путешествие по Ленинскому, Октябрьскому, Железнодорожному, Первомайскому районам Пензы. Виртуальных путешественников ждут тесты, ребусы, игры. С помощью иллюстративного материала им предстоит узнать, как выглядела та или иная улица 100 лет назад и каков ее современный облик. Для этого нужно будет пройти станцию «Пензаграмм».

Один из блоков посвящается знаменитым деятелям искусства, культуры, спорта и науки. Для любителей городских историй и легенд предназначена станция «Байки краеведа».

Горожане вспомнят, как правильно загадывать желания у памятника ювелиру на улице Московской, сколько метров в Монументе воинской и трудовой славы пезенцев и многое другое.

После прохождения информационно-развлекательного квеста все участники получат соответствующие сертификаты, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.