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Общество

Пензенцев приглашают пройти виртуальный квест о родном городе

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Утром 12 июня, в День России, на сайте городских библиотек Пензы penzacitylib.ru стартует новый проект - мегаквест «Я знаю свой район!». К участию в нем приглашаются пензенцы в возрасте от 14 лет и старше.

Горожанам предложат отправиться в путешествие по Ленинскому, Октябрьскому, Железнодорожному, Первомайскому районам Пензы. Виртуальных путешественников ждут тесты, ребусы, игры. С помощью иллюстративного материала им предстоит узнать, как выглядела та или иная улица 100 лет назад и каков ее современный облик. Для этого нужно будет пройти станцию «Пензаграмм».

Один из блоков посвящается знаменитым деятелям искусства, культуры, спорта и науки. Для любителей городских историй и легенд предназначена станция «Байки краеведа».

Горожане вспомнят, как правильно загадывать желания у памятника ювелиру на улице Московской, сколько метров в Монументе воинской и трудовой славы пезенцев и многое другое.

После прохождения информационно-развлекательного квеста все участники получат соответствующие сертификаты, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

А лабиринт из бордюров будет?

Гость||

Это всё замечательно, но лучше виртуальный и качественный путеводитель по Пензе разработать с постоянным обновлением. Но никто это спонсировать не будет к сожалению.

Гость||

Я во многих местах города чуть не забеременела.

Гость||

Гость писал(a):

Я во многих местах города чуть не забеременела.
Внесите человека в список достопримечательностей Пензы)))

Гость||

Гость писал(a):

Это всё замечательно, но лучше виртуальный и качественный путеводитель по Пензе разработать с постоянным обновлением
Что смотреть в этой дыре? Какой турист сюда приедет? Смотреть унылый грязный город с современными безликими новостройками и засра..ой территорией?

Гость||

Гость писал(a):

Внесите человека в список достопримечательностей Пензы)))
Он???https://www.penzainform.ru/news/social/2020/05/30/starie_doma_okolo_naberezhnoj_suri_budut_rasseleni.html 4 фото ,в синем.)))))

Гость||

Гость писал(a):

Что смотреть в этой дыре? Какой турист сюда приедет? Смотреть унылый грязный город с современными безликими новостройками и засра..ой территорией?
Нормальный у нас город, до ума его довести просто надо и будет мини МАсква, но это от руководства и финансовых потоков зависит.

Гость||

Гость писал(a):

Я во многих местах города чуть не забеременела.

Внесите человека в список достопримечательностей Пензы)))

В губернаторы!

Гость||

Гость писал(a):

Нормальный у нас город, до ума его довести просто надо и будет мини МАсква, но это от руководства и финансовых потоков зависит.
Не будет тут никакой мини МАсквы, хоть триллионы вкачай. Да и Москва далеко не тот город, куда хочется ехать снова и снова.

Имя: Гость
Комментарий:

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