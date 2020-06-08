Сетевое издание|18+|Понедельник|8 июн 2020|10:44
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Общество

Роспотребнадзор: Пензенцы неадекватно отнеслись к снятию ограничений

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По мнению заместителя руководителя регионального управления Роспотребнадзора Александра Крымова, жители Пензенской области неадекватно отнеслись к смягчению режима повышенной готовности. Свое видение сложившейся ситуации он представил на совещании в понедельник, 8 июня.

Его недовольство вызвало несоблюдение людьми масочного режима и социального дистанцирования.

В качестве примера Александр Крымов привел пассажиров, ожидающих общественный транспорт на остановках. «Хорошо, если из толпы в восемь человек у одного имеется маска», - констатировал он, подчеркнув, что такие граждане подвергают опасности и себя, и окружающих.

На первый этап снятия ограничений регион вышел 1 июня, однако пензенцев призвали не расслабляться: болезнь еще не отступила. Людей просят не пренебрегать средствами индивидуальной защиты и по возможности оставаться дома, пока эпидемиологическая ситуация не нормализуется.

Всего с начала пандемии коронавирус подхватили 3 053 человека, выздоровело 2 433, умерло 26.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В качестве примера Александр Крымов привел пассажиров,
КАК ЖЕ ВЫ ДОСТАЛИ, ИДИОТЫ!

Гость||

А журналист это написавший в маске сидит ?

Гость||

Народ в Пензе очень добрый и внимательный. Если период пандемии отменяли автобусы большой вместимости,проводили ярмарки ,значит заболевание пошло на спад? А теперь получается,народ виноват? Народ у Вас плохой?

Гость||

Дайте ему газонокосилку, заставьте одеть маску и пусть поработает 8 часов при +25 в тени

Гость||

Ну да - из толпы.а вы значит не толпа.

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
В качестве примера Александр Крымов привел пассажиров,
КАК ЖЕ ВЫ ДОСТАЛИ, ИДИОТЫ!
Они отрабатывают скотские задания. Грязная работёнка...

Гость||

Крымов, где официальные данные и рекомендации Роспотребнадзора по поводу смягчения карантина?

Почему принято такое решение?

Вы можете ответить?

Нет, потому что нет и не было НИКАКИХ показателей к смягчению карантина?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Хорошо, если из толпы в восемь человек у одного имеется маска»
Глупые животные, понимающие только палку.

Гость||

Адекватность и пензенцы - слова антонимы, ничего удивительного.

Гость||

Не адекватный народ у вас? Рыба гнеет с головы!

Гость||

Многие пезенцы неадекватно отнеслись к введению режима, многие пензенцы отнеслись неадекватно и к смягчению режима. Это позволяет сделать вывод, что многие пензенцы вообще неадекватные люди.

Гость||

Неадекватно - это когда эти одноразовые маски валяются по всему городу. Какая защита от маски или перчаток, обратите внимание на их цвет, по некоторым видно, что они одноразовую маску и перчатки неделями носят.

Гость||

кода на парат?

Гость||

Адекватные руководители,отвечающие за слова и действия,есть в Пензе?

Гость||

Гость писал(a):

Какая защита от маски или перчаток, обратите внимание на их цвет, по некоторым видно, что они одноразовую маску и перчатки неделями носят.
Это опять к вопросу о неадекватности пензенцев, которые не понимают элементарных вещей.

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Имя: Гость
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