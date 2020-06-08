Роспотребнадзор: Пензенцы неадекватно отнеслись к снятию ограничений

08.06.2020 | 10:11

По мнению заместителя руководителя регионального управления Роспотребнадзора Александра Крымова, жители Пензенской области неадекватно отнеслись к смягчению режима повышенной готовности. Свое видение сложившейся ситуации он представил на совещании в понедельник, 8 июня.

Его недовольство вызвало несоблюдение людьми масочного режима и социального дистанцирования.

В качестве примера Александр Крымов привел пассажиров, ожидающих общественный транспорт на остановках. «Хорошо, если из толпы в восемь человек у одного имеется маска», - констатировал он, подчеркнув, что такие граждане подвергают опасности и себя, и окружающих.

На первый этап снятия ограничений регион вышел 1 июня, однако пензенцев призвали не расслабляться: болезнь еще не отступила. Людей просят не пренебрегать средствами индивидуальной защиты и по возможности оставаться дома, пока эпидемиологическая ситуация не нормализуется.

Всего с начала пандемии коронавирус подхватили 3 053 человека, выздоровело 2 433, умерло 26.