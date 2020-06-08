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Общество

Обнародован возраст новых пациентов с подтвержденным коронавирусом

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Стал известен возраст новых пациентов с коронавирусом, прибавившихся за сутки. Несовершеннолетних инфицированных среди них нет.

Заразившимся от 19 до 88 лет.

«Находятся под наблюдением 5 913 человек, сняты с него 13 259», - добавили в региональном оперативном штабе.

Всего в области за сутки зафиксировали 110 новых случаев заражения. Общее число подхвативших новую инфекцию - 3 053.

За сутки специалисты сделали тест на коронавирус 2 018 пациентам. Всего с начала эпидемии было проведено 102 789 исследований.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

На буртасинформе больше половины новостей про макароновирус. Всё очень сурьёзно, у меня аж трое знакомых переболели: Бабкина, Мишустин и Песков. Ахтунг!

Гость||

Общее числозаболевших 3053, под наблюдением 5913, сняты 13259. Может я что то не понимаю в этой статистике. Как так может быть???

Имя: Гость
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