Обнародован возраст новых пациентов с подтвержденным коронавирусом

Стал известен возраст новых пациентов с коронавирусом, прибавившихся за сутки. Несовершеннолетних инфицированных среди них нет.
Заразившимся от 19 до 88 лет.
«Находятся под наблюдением 5 913 человек, сняты с него 13 259», - добавили в региональном оперативном штабе.
Всего в области за сутки зафиксировали 110 новых случаев заражения. Общее число подхвативших новую инфекцию - 3 053.
За сутки специалисты сделали тест на коронавирус 2 018 пациентам. Всего с начала эпидемии было проведено 102 789 исследований.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
На буртасинформе больше половины новостей про макароновирус. Всё очень сурьёзно, у меня аж трое знакомых переболели: Бабкина, Мишустин и Песков. Ахтунг!