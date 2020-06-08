Обнародован возраст новых пациентов с подтвержденным коронавирусом

08.06.2020 | 12:38

Стал известен возраст новых пациентов с коронавирусом, прибавившихся за сутки. Несовершеннолетних инфицированных среди них нет.

Заразившимся от 19 до 88 лет.

«Находятся под наблюдением 5 913 человек, сняты с него 13 259», - добавили в региональном оперативном штабе.

Всего в области за сутки зафиксировали 110 новых случаев заражения. Общее число подхвативших новую инфекцию - 3 053.

За сутки специалисты сделали тест на коронавирус 2 018 пациентам. Всего с начала эпидемии было проведено 102 789 исследований.