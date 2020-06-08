Сетевое издание|18+|Понедельник|8 июн 2020|12:19
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Общество

Более 60% заболевших переносят вирус в тяжелой или средней форме

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У более 60% жителей Пензенской области новая инфекция протекает в тяжелой форме или в средней степени тяжести.

Об этом в понедельник, 8 июня, на совещании в региональном правительстве рассказал заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Александр Крымов.

«И что самое главное - в клинической структуре 28% пневмоний, 15,3% - бессимптомное носительство, остальные заболевшие - это ОРВИ, включая бронхит и трахеобронхит», - доложил он.

Лидером по заболеваемости является областной центр, где регистрируется больше всего случаев внебольничной пневмонии и коронавируса. Также инфекция быстро распространяется в Шемышейском, Земетчинском, Спасском, Башмаковском, Белинском районах.

Основной прирост заразившихся происходит за счет семейных очагов.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в регионе остается неблагополучной. На 100 000 населения приходится более 200 случаев инфицирования, подытожил Александр Климов.

21 мая и. о. министра здравоохранения области Оксана Чижова сообщила, что у 16% пациентов заболевание проходит бессимптомно, то есть вообще никаких признаков COVID-19 нет, у небольшой части течение тяжелое и у 80% - легкое или среднее.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

И.о. министра здравоохранения Оксана Чижова сообщала, что только у небольшой части пациентов течение тяжелое, зам. руководителя регионального управления Роспотребнадзора Александр Крымов сообщет, что у более 60% течение тяжелое. Так кому верить? Вы уж там как-нибудь договоритесь между собой.

Гость||

да как крымов говорит так и есть, если еще не хуже. Чижова- ни слова правды!

Гость||

Да уж, товарищи министры и руководители, хоть врите одинаково.

Имя: Гость
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