Более 60% заболевших переносят вирус в тяжелой или средней форме

08.06.2020 | 11:50

У более 60% жителей Пензенской области новая инфекция протекает в тяжелой форме или в средней степени тяжести.

Об этом в понедельник, 8 июня, на совещании в региональном правительстве рассказал заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Александр Крымов.

«И что самое главное - в клинической структуре 28% пневмоний, 15,3% - бессимптомное носительство, остальные заболевшие - это ОРВИ, включая бронхит и трахеобронхит», - доложил он.

Лидером по заболеваемости является областной центр, где регистрируется больше всего случаев внебольничной пневмонии и коронавируса. Также инфекция быстро распространяется в Шемышейском, Земетчинском, Спасском, Башмаковском, Белинском районах.

Основной прирост заразившихся происходит за счет семейных очагов.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в регионе остается неблагополучной. На 100 000 населения приходится более 200 случаев инфицирования, подытожил Александр Климов.

21 мая и. о. министра здравоохранения области Оксана Чижова сообщила, что у 16% пациентов заболевание проходит бессимптомно, то есть вообще никаких признаков COVID-19 нет, у небольшой части течение тяжелое и у 80% - легкое или среднее.