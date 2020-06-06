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Общество

Пензенцам объяснили, как правильно носить перчатки во время эпидемии

Печать

Одним из индивидуальных средств защиты от коронавирусной инфекции являются перчатки. Несмотря на то что инфекция передается воздушно-капельным путем, заразиться можно, просто прикасаясь к предметам и поверхностям, на которых осел вирус.

Как правильно носить перчатки, чтобы не возникло покраснения, шелушения и трещин, разъясняет заведующая поликлиническим отделением Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Ольга Николашина.

«Перед надеванием перчаток необходимо провести гигиеническую обработку рук - вымыть их любым мылом либо обработать антисептиком. Перчатки можно надевать только после полного высыхания рук», - рекомендует врач.

При сухой коже следует использовать увлажняющие и смягчающие средства. Если не восстанавливать кожу, могут возникнуть сухость, зуд, растрескивание и аллергический дерматит.

Помимо внешней защиты, в рацион следует включить продукты, богатые витамином D.

При аллергической реакции и зуде следует показаться врачу, а не заниматься самолечением. Специалисты принимают по адресу: г. Пенза, ул. Куйбышева, 33а.

«Записаться на прием можно в регистратуре либо по телефону 8 (8412) 32-11-29», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Ранее специалисты рассказали, какой негативный эффект может возникнуть при ношении маски и как его избежать.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото health.pnzreg.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Помимо внешней защиты, в рацион следует включить продукты, богатые витамином D.
Перчатки есть,а вот с продуктами туговато.

Гость||

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила свои рекомендации касательно ношения масок в общественных местах.

«В свете развивающихся событий, ВОЗ советует правительствам рекомендовать населению носить маски там, где передача вируса широко распространена и в местах, где трудно соблюдать физическую дистанцию: в общественном транспорте, магазинах и в других местах, где наблюдается скопление людей»

Измененная рекомендация, по словам главы ВОЗ, содержит новую информацию касательно состава медицинских масок, основанного на научных исследованиях по требованию ВОЗ. «Основываясь на исследованиях, ВОЗ рекомендует, чтобы тканевые маски должны состояли как минимум из трех слоев разных материалов», - отметил генеральный директор организации. «Я не могу сказать, что этого достаточно: одни только маски не защитят вас от COVID-19. Маски не заменят физическое дистанцирование, гигиену рук и другие меры общественного здравоохранения», - предупредил Тедрос Гебреисус. Он также подчеркнул, что в местах, где широко распространена инфекция, ВОЗ рекомендует носить маски всем людям, работающим в клиниках медицинских учреждениях, а не только тем работникам, которые непосредственно имеют дело с пациентами, заболевшими COVID-19.

Гость||

Перчатки вообще носить не нужно!!! Как и маски, все это псевдосредства защиты от вируса

Гость||

Расскажите как правильно нацюцюцрники надевать.

Д-р Шаффхаузен||

Кстати, в пекине руководство решило раздать жителям ваучеры для покупок в магазинах, больше чем на миллиард долларов. До этого так же поступили мэрии дюжины других китайских городов. А что скажут на это Пензенские начальники? Жд

Гость||

Никак не надо перчатки носить

Перчатки вообще бесполезны

Д хотя и маски тоже

Гость||

Гость писал(a):

Никак не надо перчатки носить

Перчатки вообще бесполезны

Д хотя и маски тоже

Для тех, кто их производит и продаёт-перепродаёт, очень даже ПОЛЕЗНЫ.

Гость||

Бахилы.. Бахилы ещё носить надо и менять их каждые полчаса!!

Гость||

Когда эти идиотские советы от ВОЗ и врачей,незнающих и неумеющих лечить этот вирус,уже закончатся !!!

Гость||

Ну вот в КИМ теперь ждут новых больных,с грибками,дерматитами-работы будет ))

Гость||

Заголовок фейк ,пока не пройден эпидемический порог ,а он и не будет пройден по факту,эпидемию официально не объявят,а раз её не объявили,её нет,есть пандемия,а это разные вещи.Перчатки хотите ,да без проблем,только тактические .)))Как же эти бестолковые упыри достали.

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
Помимо внешней защиты, в рацион следует включить продукты, богатые витамином D.
Перчатки есть,а вот с продуктами туговато.
Скоро объяснят, как правильно приготовить еду из перчаток и масок.

Гость||

Гость писал(a):

Для тех, кто их производит и продаёт-перепродаёт, очень даже ПОЛЕЗНЫ.
Тут согласен, для них да, только польза

Имя: Гость
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