Пензенцам объяснили, как правильно носить перчатки во время эпидемии

06.06.2020 | 10:25

Одним из индивидуальных средств защиты от коронавирусной инфекции являются перчатки. Несмотря на то что инфекция передается воздушно-капельным путем, заразиться можно, просто прикасаясь к предметам и поверхностям, на которых осел вирус.

Как правильно носить перчатки, чтобы не возникло покраснения, шелушения и трещин, разъясняет заведующая поликлиническим отделением Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Ольга Николашина.

«Перед надеванием перчаток необходимо провести гигиеническую обработку рук - вымыть их любым мылом либо обработать антисептиком. Перчатки можно надевать только после полного высыхания рук», - рекомендует врач.

При сухой коже следует использовать увлажняющие и смягчающие средства. Если не восстанавливать кожу, могут возникнуть сухость, зуд, растрескивание и аллергический дерматит.

Помимо внешней защиты, в рацион следует включить продукты, богатые витамином D.

При аллергической реакции и зуде следует показаться врачу, а не заниматься самолечением. Специалисты принимают по адресу: г. Пенза, ул. Куйбышева, 33а.

«Записаться на прием можно в регистратуре либо по телефону 8 (8412) 32-11-29», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

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