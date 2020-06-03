Пензенцам объяснили, что делать при зуде от постоянного ношения маски

03.06.2020 | 13:06

Специалисты поликлинического отдела пензенского областного центра спецвидов медпомощи дали рекомендации по уходу за кожей в период постоянного ношения защитной маски.

Во время эпидемии коронавируса невозможно обойтись без средств индивидуальной защиты. Так, медицинская маска закрывает верхние дыхательные пути, через которые COVID-19 проникает в организм. Носить ее должны как заболевшие, так и здоровые пензенцы.

Менять изделие необходимо каждые два часа, повторно использовать его нельзя.

Однако постоянное ношение маски может вызвать аллергическую реакцию. Кожа краснеет, зудит, шелушится. Могут быть и отеки, а также контактный дерматит.

По словам специалистов, такая реакция чаще всего наблюдается на синтетические ткани, а не на аптечные медицинские маски.

Кроме того, из-за так называемого парникового эффекта, создающего благоприятные условия для размножения патогенной флоры, у носящих защиту пензенцев могут обостриться такие хронические заболевания, как акне и розацеа.

«Поэтому после снятия маски обязательно умыться, лучше мягкими средствами, и нанести смягчающие эмоленты», - отметили медики.

Также они рекомендовали не пользоваться тональным или какой-либо другим кремом плотной консистенции при длительном ношении защиты.

При выраженных и беспокоящих аллергической реакции и зуде нужно показаться врачу.

«Если есть вопросы, специалисты поликлинического отделения центра специализированных видов медпомощи ждут по адресу: улица Куйбышева, 33а. Записаться на прием можно по телефону (8412) 32-11-29», - добавили в пресс-службе областного минздрава.