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Общество

Пензенцам объяснили, что делать при зуде от постоянного ношения маски

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Специалисты поликлинического отдела пензенского областного центра спецвидов медпомощи дали рекомендации по уходу за кожей в период постоянного ношения защитной маски.

Во время эпидемии коронавируса невозможно обойтись без средств индивидуальной защиты. Так, медицинская маска закрывает верхние дыхательные пути, через которые COVID-19 проникает в организм. Носить ее должны как заболевшие, так и здоровые пензенцы.

Менять изделие необходимо каждые два часа, повторно использовать его нельзя.

Однако постоянное ношение маски может вызвать аллергическую реакцию. Кожа краснеет, зудит, шелушится. Могут быть и отеки, а также контактный дерматит.

По словам специалистов, такая реакция чаще всего наблюдается на синтетические ткани, а не на аптечные медицинские маски.

Кроме того, из-за так называемого парникового эффекта, создающего благоприятные условия для размножения патогенной флоры, у носящих защиту пензенцев могут обостриться такие хронические заболевания, как акне и розацеа.

«Поэтому после снятия маски обязательно умыться, лучше мягкими средствами, и нанести смягчающие эмоленты», - отметили медики.

Также они рекомендовали не пользоваться тональным или какой-либо другим кремом плотной консистенции при длительном ношении защиты.

При выраженных и беспокоящих аллергической реакции и зуде нужно показаться врачу.

«Если есть вопросы, специалисты поликлинического отделения центра специализированных видов медпомощи ждут по адресу: улица Куйбышева, 33а. Записаться на прием можно по телефону (8412) 32-11-29», - добавили в пресс-службе областного минздрава.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото health.pnzreg.ru
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Гость||

закошмаренные коронафобы могут вздохнуть спокойно.умывайтесь,чё

Гость||

Просто не носить ее, поскольку бесполезна

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Кроме того, из-за так называемого парникового эффекта, создающего благоприятные условия для размножения патогенной флоры, у носящих защиту пензенцев могут обостриться такие хронические заболевания, как акне и розацеа.
Не понос , так золотуха)

Гость||

чаще рожу мойте с мылом

Гость||

а еще при длительном ношении можно до эмфиземы легких докатиться! носите дольше!

Гость||

Гость писал(a):

еще при длительном ношении можно до эмфиземы легких докатиться! носите дольше!
Но

penzainform.ru писал(a):

Специалисты поликлинического отдела пензенского областного центра спецвидов медпомощи
такого масочникам почему-то не сообщают.

Зато они точно ЗНАЮТ и ДОКАЗАЛИ, что

penzainform.ru писал(a):

медицинская маска закрывает верхние дыхательные пути, через которые COVID-19 проникает в организм.
Да-да, прямо наглухо закрывает.

Гость||

Гость писал(a):

при длительном ношении можно до эмфиземы легких докатиться!
А "внебольничные" пневмонии, возможно, и возникают от длительного ношения масок. Нет желания у специалистов это проверить?

Гость||

А жопу честь иногда можно?

Гость||

Сразу и про лечение грибка расскажите, от ношения резиновых перчаток! Не забудьте упомянуть стоимость лечения от этих сопутствующих проблем.. Лучше коронавирус, лечится бесплатно и быстрее чем розацея, дерматит и грибок!

Гость||

Дурака заставь богу молиться, он голову расшибет. Это про вас.

Гость||

Что делать?

Просто не носить их

Гость||

Гость писал(a):

Лучше коронавирус, лечится бесплатно и быстрее чем розацея, дерматит и грибок!
лечится... только порой до смерти от удушья доходит, но вас же наверняка это не коснется!

Гость||

Гость писал(a):

Что делать?

Просто не носить их

Лучше просто не заглатывайте их когда надеваете.

Гость||

Перед входом в автобус надел, при выходе снял. Ничего не чешется, не зудит. В чем проблема? Это неразрешимая задача для некоторых пензенцев?

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):

Лучше коронавирус, лечится бесплатно и быстрее чем розацея, дерматит и грибок!

лечится... только порой до смерти от удушья доходит, но вас же наверняка это не коснется!

Вы про эмфизему лёгких узнайте поподробней. Там тоже удушье и смерть.

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Имя: Гость
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