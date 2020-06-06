Пензенские медики надеются, что резкого всплеска COVID-19 не будет

06.06.2020 | 18:00

Сутки без погибших - по последним оперативным данным, на 6 июня смертей от коронавируса в Пензенской области не зарегистрировано. Однако к списку заболевших прибавилось еще 86 человек.

Таким образом, с начала пандемии в регионе выявлено 2 845 случаев инфицирования COVID-19. Всего за этот период выздоровели 2 354 пациента, скончались 26.

«Патогенез этого заболевания до конца не выявлен. Имеется предрасположенность у людей 65+. Вполне возможно, в какой-то степени влияет группа крови. Но пока это все - на уровне научных изысканий», - рассказал главный врач Пензенского областного центра СВМП Сергей Рыбалкин.

Специалисты надеются, что резкого всплеска заболеваемости в ближайшее время не будет и жизнь постепенно вернется в привычное русло.

«Выполнение предписаний, которые даем мы и Роспотребнадзор, принято во всем мире: самоизоляция, масочный режим, обработка рук, дистанция. Эти меры позволят - наряду с ранним выявлением и лечением пациентов - продвинуться на снижение этого заболевания», - констатировал Сергей Рыбалкин.