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Общество

Пензенские медики надеются, что резкого всплеска COVID-19 не будет

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Сутки без погибших - по последним оперативным данным, на 6 июня смертей от коронавируса в Пензенской области не зарегистрировано. Однако к списку заболевших прибавилось еще 86 человек.

Таким образом, с начала пандемии в регионе выявлено 2 845 случаев инфицирования COVID-19. Всего за этот период выздоровели 2 354 пациента, скончались 26.

«Патогенез этого заболевания до конца не выявлен. Имеется предрасположенность у людей 65+. Вполне возможно, в какой-то степени влияет группа крови. Но пока это все - на уровне научных изысканий», - рассказал главный врач Пензенского областного центра СВМП Сергей Рыбалкин.

Специалисты надеются, что резкого всплеска заболеваемости в ближайшее время не будет и жизнь постепенно вернется в привычное русло.

«Выполнение предписаний, которые даем мы и Роспотребнадзор, принято во всем мире: самоизоляция, масочный режим, обработка рук, дистанция. Эти меры позволят - наряду с ранним выявлением и лечением пациентов - продвинуться на снижение этого заболевания», - констатировал Сергей Рыбалкин.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Это понятно, но и снижения до нуля похоже тоже ждать не придётся.

Гость||

На чудо надеятся? Может меры нужно предпринять лучше? Или как всегда на авось да на небось?

Гость||

Конечно все норм, парад и Конституция на кону.

Мотовилов (гость)||

Этот ковид останется в истории как тот 37-год. Чем болели и за что сажали - потомки не поймут.

Гость||

... до 1 июля. А там хоть потоп!

Гость||

Д скорее бы уже это 1 июля

Уже так зае.ли своим маразмовирусом

Гость||

Рыбалкин, не ври про предрасположенность у людей 65+!.

Гость||

Им что сказали, то они и врут

Гость||

Рыбалкин Сергей Борисович

Дата : 1954 г.

Пусть самоизолируется!!!

Гость||

Главный врач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников, назвал неожиданную возможную причину заражения коронавирусом — стресс . Об этом он сообщил

«Я вам как медик скажу, когда человек боится, он заражается и тяжелее болеет», — пояснил специалист, отметив, что страх способствует снижению иммунитета.

Это специально для вас, закошмаренные!!! Хватит истерики закатывать, все ограничения снимут скоро!

Гость||

Д скорее бы уже это 1 июля

Уже так своим маразмовирусом

———————

Действительно, уже надоело. Быстрее бы все сняли

Имя: Гость
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