Сетевое издание|18+|Пятница|5 июн 2020|17:19
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Общество

В Пензенской области стало меньше жертв нападений клещей

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За минувшую неделю 114 жителей Пензенской области, в том числе 29 детей, подверглись укусам клещей. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Это меньше предыдущего показателя (139 укушенных, в том числе 42 ребенка).

Первый случай укуса клеща был зарегистрирован в этом году 11 марта. С этого времени к медикам обратилось 672 пострадавших от кровососов, в том числе 229 детей младше 14 лет. Всем была оказана стандартная медицинская помощь.

На наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза за минувшую неделю лабораторно исследован 91 клещ. В 19 случаях результаты оказались положительными. Всего же за сезон проведено 655 исследований, 91 паразит (15,7% проб) оказался носителем заболевания.

«Суммарно акарицидными обработками охвачено 111,4553 га площади на территории 23 объектов (почти 59% площади, запланированной к обработке в текущем сезоне). За истекшую неделю обработано 9,5 га площади», - уточнили в Роспотребнадзоре.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Клещи закончились? Или затаились?

Гость||

Гость писал(a):

Клещи закончились? Или затаились?
"Лучше помалкивать и казаться дураком, чем открыть рот и окончательно развеять сомнения" Марк Твен

Гость||

Гость писал(a):

"Лучше помалкивать и казаться дураком, чем открыть рот и окончательно развеять сомнения" Марк Твен
молчи. зачем пердишь вонючка.

Имя: Гость
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