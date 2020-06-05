В Пензенской области стало меньше жертв нападений клещей

05.06.2020 | 15:37

За минувшую неделю 114 жителей Пензенской области, в том числе 29 детей, подверглись укусам клещей. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Это меньше предыдущего показателя (139 укушенных, в том числе 42 ребенка).

Первый случай укуса клеща был зарегистрирован в этом году 11 марта. С этого времени к медикам обратилось 672 пострадавших от кровососов, в том числе 229 детей младше 14 лет. Всем была оказана стандартная медицинская помощь.

На наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза за минувшую неделю лабораторно исследован 91 клещ. В 19 случаях результаты оказались положительными. Всего же за сезон проведено 655 исследований, 91 паразит (15,7% проб) оказался носителем заболевания.

«Суммарно акарицидными обработками охвачено 111,4553 га площади на территории 23 объектов (почти 59% площади, запланированной к обработке в текущем сезоне). За истекшую неделю обработано 9,5 га площади», - уточнили в Роспотребнадзоре.