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Общество

В Пензе рассказали о создании Полицмейстерской канцелярии

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Борьба с преступностью и охрана общественного порядка - главные должностные обязанности сотрудников российской полиции, отметившей 305-летие. Она образовалась 5 июня 1715 года в Санкт-Петербурге, когда указом Петра I была создана Полицмейстерская канцелярия.

В Пензе эта служба появилась в 1863-м.

«Были городовые, которых жители Пензы уважали. Пенза была разделена на четыре части, и в каждой стоял свой городовой - при шашке, при свистке на красном шнурке», - рассказала методист музея УМВД России по Пензенской области Галина Генералова.

В момент создания новой структуры строго смотрящих за порядком в губернии было около 400 человек. Кроме городовых, в штате значились полицейские надзиратели, сотрудники и руководители управ и даже дворники. Эта работа считалась тогда очень престижной.

«Были особые требования, когда набирали полицейских: чтобы рост был не ниже 170 сантиметров, чтобы дальтонизма не было, чтобы человек был ни в чем не замешан и имел спортивный вид», - пояснила Галина Генералова.

Профессиональным праздником сотрудников органов внутренних дел по-прежнему является 10 ноября - бывший День милиции.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

У городовых взятки были узаконены?

Гость||

Хорошая новость, а там и первые декабристы появятся,ну и дальше все по истории))

Гость||

Первых повесят на столбах

Гость||

Наши люди советские милиционеры

Гость||

Гость писал(a):

Хорошая новость, а там и первые декабристы появятся,ну и дальше все по истории))
История ходит по кругу .

Имя: Гость
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