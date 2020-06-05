Сетевое издание|18+|Пятница|5 июн 2020|11:10
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Общество

В области не снижается число выявляемых случаев коронавируса

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По данным на пятницу, 5 июня, за последние сутки в Пензенской области зарегистрировано 90 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

На эту дату с начала регистрации в регионе первого пациента с COVID-19 общее количество инфицированных составило 2 759.

Накануне, 4 июня, было выявлено 84 новых случая заболевания.

В общей сложности в регионе выздоровело 2 260 пациентов. Только за последние сутки стены больниц покинули 128 излечившихся пациентов.

За время эпидемии в Сурском крае скончались 26 пациентов - 17 мужчин и 9 женщин. 4 июня стало известно о смерти двух жительниц региона (1959 и 1961 годов рождения). Причиной их смерти стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

А про традиционные вечерние новости тоже нужно утром рассказывать. По просьбам горожан.

Гость||

Неужели люди не видят скорые, в которых персонал сидит в костюмах-скафандрах? Я их каждый день вижу и не по одной. И так по всему городу ведь. И вот при таком раскладе 84 случая только, при том не в самой Пензе, а в целой области. Вот бы сейчас реальную статистику увидеть.

Гость||

Ну всё, ждём параноиков, сейчас начнут параноить

Гость||

когда открою торговые центры? и ПЕРЕСТАНЬТЕ ДАВАТЬ ЛЮДЯМ СТАТИСТИКУ- ОНА НАМ НЕИНТЕРЕСНА

Гость||

Задолбали нытьем своим. "Ах, я не верю статистике." Да чихать всем, веришь ты или не веришь. Других проблем нет у людей, как тебя уговаривать. Иди в больницы и считай сам.

Гость||

хоть и не являюсь сторонником губернатора, но он принял правильное решение по снятию ограничений. Надеюсь, что через неделю снятие продолжится, необходимо возвращаться к обычной жизни

Гость||

Гость писал(a):

Ну всё, ждём параноиков, сейчас начнут параноить
их надо всех вместе самоизолировать, пусть коллективно параноят)

Гость||

Гость писал(a):

хоть и не являюсь сторонником губернатора, но он принял правильное решение по снятию ограничений. Надеюсь, что через неделю снятие продолжится, необходимо возвращаться к обычной жизни
++++++++++++++++++

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Ну всё, ждём параноиков, сейчас начнут параноить
их надо всех вместе самоизолировать, пусть коллективно параноят)
Вы побольше в места скопления людей ходите....

Гость||

Торговые центры открывать нельзя, режим самоизоляции и жесткие ограничения оставить пока не будет вакцины от короны

Гость||

Гость писал(a):

Торговые центры открывать нельзя, режим самоизоляции и жесткие ограничения оставить пока не будет вакцины от короны
Ахахахах вакцина от короны, мдааа, да тут беды с башкой

Гость||

Зря смягчили режим самоизоляции, будет рост этой заразы.

Гость||

Гость писал(a):

Зря смягчили режим самоизоляции, будет рост этой заразы.
Не будет

Гость||

Вакцину от короны уже тестируют на добровольцах. Вроде осенью начнут вакцинировать население.

Гость||

как скажут из Москвы что эпидемия закончилась так и будет.

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Имя: Гость
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