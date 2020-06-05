В области не снижается число выявляемых случаев коронавируса

05.06.2020 | 10:37

По данным на пятницу, 5 июня, за последние сутки в Пензенской области зарегистрировано 90 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

На эту дату с начала регистрации в регионе первого пациента с COVID-19 общее количество инфицированных составило 2 759.

Накануне, 4 июня, было выявлено 84 новых случая заболевания.

В общей сложности в регионе выздоровело 2 260 пациентов. Только за последние сутки стены больниц покинули 128 излечившихся пациентов.

За время эпидемии в Сурском крае скончались 26 пациентов - 17 мужчин и 9 женщин. 4 июня стало известно о смерти двух жительниц региона (1959 и 1961 годов рождения). Причиной их смерти стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.