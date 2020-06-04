Сетевое издание|18+|Четверг|4 июн 2020|12:12
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Обнародованы данные по новым случаям коронавируса в регионе

Печать

На четверг, 4 июня, в Пензенской области зафиксировали 2 669 случаев коронавирусной инфекции. По данным московского оперштаба, за сутки подтвердилось 84 диагноза.

3-го числа в регионе выявили 83 новых больных, 2-го - 85.

3 июня стало известно, что жертвами COVID-19 оказались еще два человека. От инфекции, осложнившейся пневмонией, скончались 50-летняя медсестра областной больницы имени Н. Н. Бурденко и пензенец 64 лет, не страдавший хроническими заболеваниями.

2 июня от осложнений, вызванных коронавирусом, умер священнослужитель Сердобской епархии.

Таким образом, количество умерших с подтвержденным коронавирусом стало равняться 24. Из них 17 - это мужчины, 7 - женщины.

С начала эпидемии в Сурском крае вирус побороли 2 132 человека. За сутки из медучреждений выписали 83 пациента.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

А поп-десантник?

Гость||

Пензаинформ!

На сайте Короновирус в Пензе 84 новых случаев,а не 77!

Хоть данные проверяйте!

Вчера выписали 84,сегодня опять новых 84,какое снятие ограничений!

Гость||

Какие 77??? 84 Москва пишет!

Гость||

На Стопкоронавирусе ненравильные данные, не вводите людей в заблуждение.

Гость||

Да , на сайте стопкоронавирус.рф 84 новых случая в Пензенской области...

Гость||

В смысле, "не правильные"? Официальный сайт "Стопкороновирус" публикует данные "от балды"?

Гость||

Гость писал(a):

Пензаинформ!

На сайте Короновирус в Пензе 84 новых случаев,а не 77!

Хоть данные проверяйте!

Подправили!

Гость||

Хотели смухлевать маленько пензенские, а не получилось. Хватит уже врать народу.

Гость||

Так 3-го числа трое умерло или двое? Изначально писали, что умерла женщина с ожирением. Потом ещё про медсестру написали. Или медработников за людей не считают? А пензенец -это батюшка из Наровчата ??? Или тут выборочно в статистику из заносят?

Гость||

Все равно цифры все вскроются. Ни стыда ни совести нет,путинофилы

Гость||

Иван в окошко глядит,ему фиолетово

Гость||

Вы что хотите в статистике правду найти? Нам правды не скажут. На той неделе был мужчина 63-65?

Гость||

Ну что, любители новых знакомств и общения? Завтра возьмем планку 90?

Гость||

Гость писал(a):

Ну что, любители новых знакомств и общения? Завтра возьмем планку 90?
да даже и возьмем, что с того? Ограничения снимаются и будут сниматься дальше. Возвращение к нормальной жизни не остановится

Гость||

Гость писал(a):

А поп-десантник?
А прочитать слабо? Или вы не читатель, а писатель?

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте