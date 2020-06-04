Обнародованы данные по новым случаям коронавируса в регионе

04.06.2020 | 10:37

На четверг, 4 июня, в Пензенской области зафиксировали 2 669 случаев коронавирусной инфекции. По данным московского оперштаба, за сутки подтвердилось 84 диагноза.

3-го числа в регионе выявили 83 новых больных, 2-го - 85.

3 июня стало известно, что жертвами COVID-19 оказались еще два человека. От инфекции, осложнившейся пневмонией, скончались 50-летняя медсестра областной больницы имени Н. Н. Бурденко и пензенец 64 лет, не страдавший хроническими заболеваниями.

2 июня от осложнений, вызванных коронавирусом, умер священнослужитель Сердобской епархии.

Таким образом, количество умерших с подтвержденным коронавирусом стало равняться 24. Из них 17 - это мужчины, 7 - женщины.

С начала эпидемии в Сурском крае вирус побороли 2 132 человека. За сутки из медучреждений выписали 83 пациента.