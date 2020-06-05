Пензенцы стали ездить между соснами у Новозападного кладбища

05.06.2020 | 18:36

Ремонт дороги возле Новозападного кладбища привел к транспортному коллапсу, массовым нарушениям правил дорожного движения и езде по лесопарковой зоне. Житель Бугровки запечатлел целый караван из почти полутора десятка машин, который двигался между соснами.

О происходящем мужчина сообщил дорожникам и сотрудникам госавтоинспекции. Но на следующий день обнаружил, что ничего не изменилось.

«Как только была перегорожена дорога, водители начали срезать свой путь через сквер, пешеходные дорожки, детскую площадку независимо от того, что здесь люди с детьми», - рассказал Иван Кузнецов.

Грузовик встал на повороте на улицу Кольцова. Чтобы попасть на улицу Островского и дальше, на 8 Марта, водители и совершают подобные маневры.

«Люди едут через сквер. Это административное правонарушение, которое непонятно, будет кем-то пресекаться или нет. Конечно, один сотрудник ГИБДД не справится», - отметил мужчина.

Мотоциклистка рискнула проехать в обратном направлении - от улицы Островского к кладбищу - по асфальтированному круговому тротуару.

«Увидела гаишника и смотаться решила. Зашибись вообще!» - возмутился местный житель.

Активист опасается, что автомобилисты вытопчут дороги посреди парка, тогда по ним станут двигаться и после ремонта.

«Люди, игнорируя знаки, объезжают их, а потом начинают искать выход из ситуации, ищут кратчайший путь», - сообщил Иван.

Проблему можно решить, поставив пост ГИБДД на пересечении дороги-дублера с Карпинского.

С трудностями при движении автомобилисты сталкиваются и в верхней, узкой, части улицы Островского. Две машины разъехаться там не могут.