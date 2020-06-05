От коронавируса излечились еще почти 100 жителей области

05.06.2020 | 19:59

В пятницу, 5 июня, из больниц Пензенской области вышли почти 100 человек, у которых ранее была диагностирована новая коронавирусная инфекция. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Сегодня выписаны 96 человек. Итого выздоровевших 2354», - написала она в личном телеграм-канале.

По последним данным оперативного штаба, за все время пандемии в Пензенской области зарегистрировано 2759 носителей COVID-19. За прошедшие сутки подтвердилось 90 случаев. 8 из новых зараженных - дети.

Число смертей достигло 26. Умерли 17 мужчин и 9 женщин. Последним появилось сообщение о кончине жительниц области 1959 и 1961 годов рождения.