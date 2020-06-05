На пензенских водоемах появились таблички «Купаться запрещено»

В преддверии сезона отдыха у воды сотрудники Управления по делам ГОЧС Пензы устанавливают на берегах знаки безопасности «Купаться запрещено».
Таблички размером 50 на 60 сантиметров установят в следующих местах:
- пруд Полевой (ул. Зеленая Горка, микрорайон Заря);
- микрорайон Междуречье (левый берег Суры);
- правый берег реки Пензы (от ул. Бийской до ул. Новоселовка);
- район ТЭЦ-1 (правый берег Суры, ул. Чапаева);
- район КПД (левый берег Суры, ул. Литвинова);
- остров Пески;
- микрорайон Барковка;
- пруд на ул. Кордон Студеный (Ахуны);
- озеро Ласточка (Западная Поляна);
- затон Старой Суры (2-я ул. Кошевого, ГПЗ-24);
- Треугольное озеро (ул. Молодогвардейская, п. Лесной);
«Уже установлено более 15 знаков, чтобы предотвратить несчастные случаи и избежать опасных для здоровья и жизни ситуаций», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Правильно, пусть купаются в масках и бахилах