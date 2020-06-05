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Общество

На пензенских водоемах появились таблички «Купаться запрещено»

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В преддверии сезона отдыха у воды сотрудники Управления по делам ГОЧС Пензы устанавливают на берегах знаки безопасности «Купаться запрещено».

Таблички размером 50 на 60 сантиметров установят в следующих местах:

- пруд Полевой (ул. Зеленая Горка, микрорайон Заря);

- микрорайон Междуречье (левый берег Суры);

- правый берег реки Пензы (от ул. Бийской до ул. Новоселовка);

- район ТЭЦ-1 (правый берег Суры, ул. Чапаева);

- район КПД (левый берег Суры, ул. Литвинова);

- остров Пески;

- микрорайон Барковка;

- пруд на ул. Кордон Студеный (Ахуны);

- озеро Ласточка (Западная Поляна);

- затон Старой Суры (2-я ул. Кошевого, ГПЗ-24);

- Треугольное озеро (ул. Молодогвардейская, п. Лесной);

«Уже установлено более 15 знаков, чтобы предотвратить несчастные случаи и избежать опасных для здоровья и жизни ситуаций», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

Правильно, пусть купаются в масках и бахилах

Гость||

Таблички повесил и ни за что не отвечаешь . Сидят по кабинетам друг друга премируют в городе погибает река

Гость||

А таблички что прям всегда спасали? Или это просто из разряда, предупрежден, значит вооружён! Ну все, теперь утопающих на этих пляжах не будет!

Гость||

Администрация администрирует! а людям места нет нормального в городе , где течёт река ,Суру убивают, заболачивают, заливают нечистотами, сваливают химозный снег с дорог ,варвары-кочевники

Гость||

А денежку в кубышку и италии ждут своих «патриотов»

Гость||

Позор! Сняли ответственность....

Гость||

А к чему все это...

Гость||

Весь смысл власти:прикрыть одно место. Табличку поставить ума не надо. Вот благоустроить пляж, очистить водоём, сделать его безопасным-это напрягаться надо.

Имя: Гость
Комментарий:

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