На пензенских водоемах появились таблички «Купаться запрещено»

05.06.2020 | 14:30

В преддверии сезона отдыха у воды сотрудники Управления по делам ГОЧС Пензы устанавливают на берегах знаки безопасности «Купаться запрещено».

Таблички размером 50 на 60 сантиметров установят в следующих местах:

- пруд Полевой (ул. Зеленая Горка, микрорайон Заря);

- микрорайон Междуречье (левый берег Суры);

- правый берег реки Пензы (от ул. Бийской до ул. Новоселовка);

- район ТЭЦ-1 (правый берег Суры, ул. Чапаева);

- район КПД (левый берег Суры, ул. Литвинова);

- остров Пески;

- микрорайон Барковка;

- пруд на ул. Кордон Студеный (Ахуны);

- озеро Ласточка (Западная Поляна);

- затон Старой Суры (2-я ул. Кошевого, ГПЗ-24);

- Треугольное озеро (ул. Молодогвардейская, п. Лесной);

«Уже установлено более 15 знаков, чтобы предотвратить несчастные случаи и избежать опасных для здоровья и жизни ситуаций», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.