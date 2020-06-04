В Белинском районе может затопить часть села

3 июня в Белинском районе специалисты обследовали гидротехническое сооружение у села Поим. Как выяснилось, оно находится в аварийном состоянии, и в случае беды часть населенного пункта может затопить водой.
Планируется разработать проектно-сметную документацию, чтобы в дальнейшем провести капремонт объекта.
«В настоящее время поданы документы на проведение аукциона с целью определения проектировщика», - пояснили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.
Пока же администрация района следит за ситуацией и поддерживает уровень воды в пруде на минимуме.
После того как проектная документация будет готова, начнут собирать бумаги на получение субсидий из федерального бюджета.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
penzainform.ru писал(a):Администрация продолжала бить баклуши и получать зарплату ,а губернатор смотрел в окно.Владимир Ильич вставай ,мы всё пр...... .