В Белинском районе может затопить часть села

04.06.2020 | 17:30

3 июня в Белинском районе специалисты обследовали гидротехническое сооружение у села Поим. Как выяснилось, оно находится в аварийном состоянии, и в случае беды часть населенного пункта может затопить водой.

Планируется разработать проектно-сметную документацию, чтобы в дальнейшем провести капремонт объекта.

«В настоящее время поданы документы на проведение аукциона с целью определения проектировщика», - пояснили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Пока же администрация района следит за ситуацией и поддерживает уровень воды в пруде на минимуме.

После того как проектная документация будет готова, начнут собирать бумаги на получение субсидий из федерального бюджета.