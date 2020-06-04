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Общество

Среди новых заразившихся коронавирусом трое маленьких детей

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Региональный оперативный штаб подтвердил информацию о новых 84 случаях коронавирусной инфекции, зарегистрированных за минувшие сутки. Общее количество заразившихся в регионе стало равняться 2 669.

Среди новых пациентов есть дети. Инфекцию зафиксировали у малышей в возрасте 1 год, 5 и 7 лет. Возраст взрослых пациентов от 22 до 87 лет.

Всего с начала эпидемии в Сурском крае выявили 111 случаев COVID-19 у несовершеннолетних. Большая часть из них (74) - это малыши от 0 до 10 лет, остальные - подростки от 11 до 17 лет.

«Под наблюдением находятся 5 930 человек, сняты с него 12 135», - добавили в оперштабе.

Специалисты вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» проверили на новый вирус 33 926 человек (всего 34 943 исследования), лабораторий лечебной сети - 53 735 (57 935 исследований).

За сутки было проверено 2 269 человек.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Зато хотят сады открывать и егэ проводить((пожалейте детей!! Не открывать все лето!

Гость||

Да, детей много заболевших, а сады откроют, будет ещё больше.

Гость||

14.16, воспитатель?

Гость||

из детсада звонят и обязывают идти в поликлинику делать манту. а то без них родители не знают.хм

Имя: Гость
Комментарий:

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