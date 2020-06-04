Пензенец поделился впечатлениями от работы крановщиком

04.06.2020 | 19:00

«В первый раз было страшно. Сейчас уже привычка, романтика, тянет на эту высоту», - рассказал машинист крана Владимир Богомазов.

Он видел, как растет и строится Пенза, и активно участвовал в этом процессе. Мужчина - машинист башенного подъемного крана. Свой профессиональный праздник, День крановщика, который в России неофициально отмечается в 2014 года 4 июня, как обычно, провел на рабочем месте - на площадке, где возводится жилая многоэтажка.

Чтобы научиться управлять многотонной машиной, Владимир Васильевич еще в советские времена закончил пензенское профтехучилище № 17. Было это более 40 лет назад. С тех пор, исключая короткий перерыв, он каждый день опускает и поднимает бетонные плиты, емкости с раствором, металлическую арматуру, поддоны с цементом и другой тяжелый габаритный груз - все, без чего на строительном объекте не обойтись.

Обычно крановщик обслуживает один или два подъезда. Как и у большинства представителей рабочих профессий, есть у таких специалистов и особые слова, которые говорят друг другу коллеги перед тем, как подняться на высоту.

«Как водителю желают «ни гвоздя, ни жезла», так машинисту - тихой погоды, безветренной и солнечной», - поделился Владимир Богомазов.

Работой пензенские строители, в том числе и машинисты башенных кранов, будут обеспечены на долгое время. Ведь только в 2020-м в Пензенской области запланировано увеличить ввод в эксплуатацию новых объектов более чем на 30% по сравнению с 2019-м, а к 2024-му добиться показателя не менее 1 квадратного метра на 1 жителя региона. Таковых более 1 миллиона 300 тысяч.