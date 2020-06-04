Сетевое издание|18+|Четверг|4 июн 2020|19:58
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Пензенец поделился впечатлениями от работы крановщиком

Печать

«В первый раз было страшно. Сейчас уже привычка, романтика, тянет на эту высоту», - рассказал машинист крана Владимир Богомазов.

Он видел, как растет и строится Пенза, и активно участвовал в этом процессе. Мужчина - машинист башенного подъемного крана. Свой профессиональный праздник, День крановщика, который в России неофициально отмечается в 2014 года 4 июня, как обычно, провел на рабочем месте - на площадке, где возводится жилая многоэтажка.

Чтобы научиться управлять многотонной машиной, Владимир Васильевич еще в советские времена закончил пензенское профтехучилище № 17. Было это более 40 лет назад. С тех пор, исключая короткий перерыв, он каждый день опускает и поднимает бетонные плиты, емкости с раствором, металлическую арматуру, поддоны с цементом и другой тяжелый габаритный груз - все, без чего на строительном объекте не обойтись.

Обычно крановщик обслуживает один или два подъезда. Как и у большинства представителей рабочих профессий, есть у таких специалистов и особые слова, которые говорят друг другу коллеги перед тем, как подняться на высоту.

«Как водителю желают «ни гвоздя, ни жезла», так машинисту - тихой погоды, безветренной и солнечной», - поделился Владимир Богомазов.

Работой пензенские строители, в том числе и машинисты башенных кранов, будут обеспечены на долгое время. Ведь только в 2020-м в Пензенской области запланировано увеличить ввод в эксплуатацию новых объектов более чем на 30% по сравнению с 2019-м, а к 2024-му добиться показателя не менее 1 квадратного метра на 1 жителя региона. Таковых более 1 миллиона 300 тысяч.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Как посикать при ветре на такой работе?

Гость||

Гость писал(a):

Как посикать при ветре на такой работе?
В бутылочку

Гость||

Электорат, ну вы поняли какое будущее вас ждет, после принятия поправок к конституции? Работа крановщиком вам за счастье покажется.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте