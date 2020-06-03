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Происшествия

Медсестра больницы им. Бурденко стала жертвой коронавируса

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В Пензенской области зарегистрирован первый летальный случай коронавирусной инфекции среди сотрудников клинической больницы имени Бурденко.

Жертвой болезни стала младшая медицинская сестра по уходу за больными приемного отделения Инна Геннадьевна Кодилова. 29 июня ей бы исполнился 51 год.

О трагедии сообщили представители медучреждения на его официальной странице в Instagram. Уточняется, что женщина умерла после продолжительного лечения. Причиной названа коронавирусная инфекция, осложненная тяжелой формой пневмонии.

«У Инны Геннадьевны остались муж, взрослые дочь и сын. Руководство и весь коллектив нашей больницы выражают искренние слова соболезнования семье и родственникам. В памяти коллег Инна Геннадьевна останется жизнерадостным, веселым, отзывчивым и добрым человеком. Скорбим вместе... Вечная память!» - говорится в некрологе.

3 июня также стало известно о смерти от коронавирусной инфекции мужчины 1956 года рождения. У него не было хронических заболеваний. Общее число жертв COVID-19 в Пензенской области достигло 24.

Кроме того, в этот же день в минздраве сообщили о смерти еще одной медсестры. На 59-м году скончалась анестезистка палаты интенсивной терапии гериатрического отделения госпиталя ветеранов войн Татьяна Белоконева. Причина не называется.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Понеслось. Походу через месяцок численность Пензы резко сократится.

Гость||

Что-то не дня без смерти от вируса у нас теперь не проходит

Гость||

penzainform.ru писал(a):

3 июня также стало известно о смерти от коронавирусной инфекции мужчины 1956 года рождения. У него не было хронических заболеваний.
Причина только ковид? На сопутствующие заболевания уже не спишешь. Всё у нас в порядке с медициной?

Гость||

А новости про смерти только к ночи пишут

Гость||

Может пора признать провал оптимизации медицины и пока не поздно срочно просить помощи у центра?

Гость||

Что молчат ,что в Наровчате настоятель умер? По московским каналам пишут,а у нас молчок!

Гость||

А в онкологическом тоже медработник умер. Что молчат?

Гость||

А все ранее погибшие медики, конечно умерли не от короны. Так...сами ... Их семьям государство помогать не будет?

Гость||

Я уже писал в другой новости. Он в статистику так и не попал

Гость||

Не дай Бог заболеть в Пензе. Вынесут.

Гость||

Одно вранье,они не успевают созваниваться,чтобы дружно врать договориться.

Гость||

Чижова! Где Никишин?

Гость||

Там же где и все, работает. А вот вы где, шляетесь по улицы, в магазинах без масок. Сами виноваты. Разгрузите больницы, дайте продохнуть медработникам и сами увидите как все наладится. Медицина вам виновата, может вы сами виноваты.

Гость||

Гость писал(a):

Понеслось. Походу через месяцок численность Пензы резко сократится.
численность всех городов рашки сокращается

Гость||

Гость писал(a):

Может пора признать провал оптимизации медицины и пока не поздно срочно просить помощи у центра?
а в центре медицина не провалена?

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Имя: Гость
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