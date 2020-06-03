Медсестра больницы им. Бурденко стала жертвой коронавируса

03.06.2020 | 21:15

В Пензенской области зарегистрирован первый летальный случай коронавирусной инфекции среди сотрудников клинической больницы имени Бурденко.

Жертвой болезни стала младшая медицинская сестра по уходу за больными приемного отделения Инна Геннадьевна Кодилова. 29 июня ей бы исполнился 51 год.

О трагедии сообщили представители медучреждения на его официальной странице в Instagram. Уточняется, что женщина умерла после продолжительного лечения. Причиной названа коронавирусная инфекция, осложненная тяжелой формой пневмонии.

«У Инны Геннадьевны остались муж, взрослые дочь и сын. Руководство и весь коллектив нашей больницы выражают искренние слова соболезнования семье и родственникам. В памяти коллег Инна Геннадьевна останется жизнерадостным, веселым, отзывчивым и добрым человеком. Скорбим вместе... Вечная память!» - говорится в некрологе.

3 июня также стало известно о смерти от коронавирусной инфекции мужчины 1956 года рождения. У него не было хронических заболеваний. Общее число жертв COVID-19 в Пензенской области достигло 24.

Кроме того, в этот же день в минздраве сообщили о смерти еще одной медсестры. На 59-м году скончалась анестезистка палаты интенсивной терапии гериатрического отделения госпиталя ветеранов войн Татьяна Белоконева. Причина не называется.