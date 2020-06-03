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Общество

В Заречном вернулись к прежнему графику движения автобусов

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В Заречном с понедельника, 1 июня, возобновилось движение автобусов по графику рабочих дней. Ранее общественный транспорт работал в режиме выходного дня.

Решение вернуть на линию машины приняли в связи с увеличением пассажиропотока. Теперь зареченцы смогут пользоваться всеми внутригородскими маршрутами в обычном порядке.

С 1 по 14 июня транспорт, который следует по межмуниципальным маршрутам, ходить не будет.

«В автобусах каждый день проводится дезинфекция, сотрудники проходят медицинский осмотр и измеряют температуру перед рабочей сменой, введен строгий масочный режим, как на предприятии, так и при выполнении рейсов. За соблюдением этих мер ведется ежедневный контроль с помощью систем видеонаблюдения», - рассказали в администрации Заречного.

В конце марта в Пензе из-за введения режима самоизоляции и уменьшения пассажиропотока на 80% общественный транспорт также перевели на режим выходного дня. Однако с 14 апреля на линию вернули автобусы большого класса вместимости из-за того, что многие предприятия возобновили деятельность и увеличилось число горожан, которым требуется попасть на работу.

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