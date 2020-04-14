Общество

На пензенские дороги вернулись автобусы большого класса

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На городских дорогах стало больше автобусов. С 14 апреля пассажиров снова стали возить по маршрутам № 66 и 70.

«Это связано с тем, что для большого количества предприятий согласован выход на работу», - пояснил и. о. начальника Управления транспорта и связи г. Пензы Михаил Глушков.

Сейчас число автобусов на линиях составляет около 60% прежнего. Но и этого хватает, уверены работники транспортной сферы. Людмила Есина, кондуктор автобуса № 66, столпотворения на остановках пока не видела.

«Люди очень рады, счастливы нас видеть. Народу маловато, конечно. Еще не все выходят», - рассказала она.

В конце марта в Пензе в связи с режимом самоизоляции пассажиропоток упал на 80%, и общественный транспорт перевели на режим выходного дня. Потом все троллейбусы отправили в депо, а из автобусных маршрутов оставили лишь 54-й в сокращенном составе.

Все, кто не подлежал самоизоляции, с трудом добирались до работы и в социальных сетях делились фотографиями с остановок, заполненных людьми.

«Автобусы, троллейбусы не ходят - одни маршрутки. Транспорта мало, интервал большой. Очень долго ждать на остановке», - сошлись во мнениях горожане.

В управлении транспорта и связи заверили: не исключено, что в ближайшее время количество автобусов на всех городских маршрутах еще увеличится. Все зависит от того, сколько станет пассажиров.

«Говорить о том, что мы сейчас полностью вернемся к режиму рабочего дня, какой был до объявления особого режима, пока еще рано», - заявил Михаил Глушков.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

пояснил и. о. начальника Управления транспорта и связи г. Пензы Михаил Глушков
А где наша новобрачная?

Гость||

Получили люлей из Москвы и автобусы появились на маршруте.

Гость||

Уважаемый Фомин Андрей Владимирович, больше не убирайте большие автобусы

Гость||

Разберутся без ваших тупых советов.

Гость||

Гость писал(a):

Уважаемый Фомин Андрей Владимирович, больше не убирайте большие автобусы
Не уважаемые хапуги,рейдеры ,уничтожившие и раздербанившие МУП ППП ,братья Фомины ,беглый итальянец Тюгаев ,Кривозубов и Н.Бочкарёва ,придёт время и вы ответите за всё.

Гость||

Ты как, смерд челобитную князьку местному подаёшь??? В ножки кланяйся и ручку целуй, да лбом об пол неустанно. И проси, умоляй!!

Гость||

Уже поздно,механизм запущен.Все прекрасно знали,что если хоть один заражён,то все сидящие в маршрутке, тоже заразились.Вы преступники и должны за это ответить.И то что вы скрываете реальное положение все всё равно узнают.

Имя: Гость
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