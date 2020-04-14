На пензенские дороги вернулись автобусы большого класса

14.04.2020 | 19:05

На городских дорогах стало больше автобусов. С 14 апреля пассажиров снова стали возить по маршрутам № 66 и 70.

«Это связано с тем, что для большого количества предприятий согласован выход на работу», - пояснил и. о. начальника Управления транспорта и связи г. Пензы Михаил Глушков.

Сейчас число автобусов на линиях составляет около 60% прежнего. Но и этого хватает, уверены работники транспортной сферы. Людмила Есина, кондуктор автобуса № 66, столпотворения на остановках пока не видела.

«Люди очень рады, счастливы нас видеть. Народу маловато, конечно. Еще не все выходят», - рассказала она.

В конце марта в Пензе в связи с режимом самоизоляции пассажиропоток упал на 80%, и общественный транспорт перевели на режим выходного дня. Потом все троллейбусы отправили в депо, а из автобусных маршрутов оставили лишь 54-й в сокращенном составе.

Все, кто не подлежал самоизоляции, с трудом добирались до работы и в социальных сетях делились фотографиями с остановок, заполненных людьми.

«Автобусы, троллейбусы не ходят - одни маршрутки. Транспорта мало, интервал большой. Очень долго ждать на остановке», - сошлись во мнениях горожане.

В управлении транспорта и связи заверили: не исключено, что в ближайшее время количество автобусов на всех городских маршрутах еще увеличится. Все зависит от того, сколько станет пассажиров.

«Говорить о том, что мы сейчас полностью вернемся к режиму рабочего дня, какой был до объявления особого режима, пока еще рано», - заявил Михаил Глушков.