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Общество

В Пензенской области открылись стоматологические клиники

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В среду, 3 июня, стало известно, что стоматологические клиники в области приступили к работе в плановом порядке.

Возобновили работу отделения Пензенской стоматологической поликлиники. Те, кому требуется помощь специалистов, могут обращаться ежедневно с 8:00 до 20:00, кроме воскресенья. При этом пациентов принимают только по предварительной записи.

На прием в отделение на улице Володарского, 69, можно записаться по телефону регистратуры 46-97-00; в отделение № 1 на Калинина, 1а, по номеру 46-97-28; в отделение № 2 на Леонова, 19, - 46-97-15; в отделение № 3 на Фабричной, 14, - 46-97-19; в отделение № 3 на Светлой, 1, - 46-97-34; в отделение № 4 на Лазо, 2, - 46-97-16; в отделение № 5 на пр. Строителей, 60а, - 46-97-30; в отделение № 6 на ул. Вадинской, 6, - 46-97-27; в отделение № 7 на Рахманинова, 14а, - 46-97-38; в отделение № 7 на Ульяновской, 25, - 46-97-20.

В отделение № 8 на Кижеватова, 6, следует позвонить по телефону 46-97-24 (взрослые) или 46-97-25 (дети); в отделение № 9 на Ставского, 10, - 46-97-44; в отделение № 10 на Луначарского, 40, - 46-97-40.

В отделение № 11, расположенное в селе Кондоль, на улице Мира, 1, можно попасть, записавшись по телефону (8-41-47) 5-50-23; в отделение № 12 в Каменке, на Белинской, 5, - (8-41-56) 5-51-93.

«Неотложная помощь по стоматологическому профилю оказывается по адресу: г. Пенза, ул. Пионерская, 4, тел. (8412) 46-97-35 ежедневно с 8:00 до 22:00 без выходных», - уточнили в пресс-службе регионального минздрава.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото health.pnzreg.ru
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Гость||

А частные стоматологические клиники ??

Гость||

страна дураков!!! вонючие парикмахерские открыли на месяц раньше чем стомотологию(((((

Гость||

наверно у ваньки кто то владеет салонами а вот врачей стоматологов нет)))

Гость||

Гость писал(a):

наверно у ваньки кто то владеет салонами а вот врачей стоматологов нет)))
У сынка Кувайцева пассия Ангелина, с которой он шастает по саунам, владеет салоном.

Имя: Гость
Комментарий:

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