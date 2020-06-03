В Пензенской области открылись стоматологические клиники

03.06.2020 | 16:45

В среду, 3 июня, стало известно, что стоматологические клиники в области приступили к работе в плановом порядке.

Возобновили работу отделения Пензенской стоматологической поликлиники. Те, кому требуется помощь специалистов, могут обращаться ежедневно с 8:00 до 20:00, кроме воскресенья. При этом пациентов принимают только по предварительной записи.

На прием в отделение на улице Володарского, 69, можно записаться по телефону регистратуры 46-97-00; в отделение № 1 на Калинина, 1а, по номеру 46-97-28; в отделение № 2 на Леонова, 19, - 46-97-15; в отделение № 3 на Фабричной, 14, - 46-97-19; в отделение № 3 на Светлой, 1, - 46-97-34; в отделение № 4 на Лазо, 2, - 46-97-16; в отделение № 5 на пр. Строителей, 60а, - 46-97-30; в отделение № 6 на ул. Вадинской, 6, - 46-97-27; в отделение № 7 на Рахманинова, 14а, - 46-97-38; в отделение № 7 на Ульяновской, 25, - 46-97-20.

В отделение № 8 на Кижеватова, 6, следует позвонить по телефону 46-97-24 (взрослые) или 46-97-25 (дети); в отделение № 9 на Ставского, 10, - 46-97-44; в отделение № 10 на Луначарского, 40, - 46-97-40.

В отделение № 11, расположенное в селе Кондоль, на улице Мира, 1, можно попасть, записавшись по телефону (8-41-47) 5-50-23; в отделение № 12 в Каменке, на Белинской, 5, - (8-41-56) 5-51-93.

«Неотложная помощь по стоматологическому профилю оказывается по адресу: г. Пенза, ул. Пионерская, 4, тел. (8412) 46-97-35 ежедневно с 8:00 до 22:00 без выходных», - уточнили в пресс-службе регионального минздрава.