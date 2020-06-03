В Пензе собираются строить новый мост через реку Мойку

03.06.2020 | 12:13

Эксперты Саратовского филиала Главгосэкспертизы России рассмотрели проектно-сметную документацию на строительство моста с автодорожными подходами через реку Мойку в Пензе и выдали положительное решение.

Река Мойка протекает от Совхоза-техникума через частный сектор Веселовки, Кривозерья и Терновки. Обследование показало, что действующий девятиметровый мост значительно изношен, имеет множество дефектов и не способен выдерживать современные нагрузки и интенсивность транспортного движения.

Проект предусматривает строительство нового автодорожного моста длиной 16,1 м и автоподходов к нему длиной 47,8 м.

Ширина мостового полотна составит 11,2 м. Проезжая часть запланирована двухполосной, с полосами безопасности, тротуарами и перильным ограждением. Расчетная скорость движения по мосту составит 40 км в час.

Новый мост построят в стороне от действующего. Сети водопровода и газопровода будут вынесены из зоны строительства до начала работ.

Сначала планируется возвести правую часть объекта, при этом транспорт будет ехать по имеющимся конструкциям без изменения схемы движения. На следующем этапе старый переход демонтируют, транспорт переведут на правую половину нового моста и соорудят его левую часть.

Для безопасности автомобилистов и пешеходов в проекте запланировано ограждение, дорожные знаки и разметка.

«Проект подготовлен по муниципальной программе «Развитие территорий социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе». Застройщик - администрация города», - отметили в пресс-службе учреждения.