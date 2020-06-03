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Общество

Пензенская область получит почти 200 млн на расселение аварийного жилья

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Пензенская область представила в Фонд содействия реформированию ЖКХ заявку на получение финансовой поддержки на расселение ветхого жилья.

Регион планирует получить из средств госкорпорации на реализацию этапа 2021-2022 годов 194,43 млн рублей. В качестве софинансирования Пензенская область добавит 29,17 млн рублей.

Эти деньги будут направлены на переселение 380 человек из 198 аварийных жилых помещений общей площадью 5,61 тыс. кв. м.

Новоселье ждет жителей Пензы, Каменки, Спасска, Шемышейки и Канаевского сельсовета Городищенского района.

«Для реализации этапов программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда 2019-2020 и 2020-2021 годов Пензенской области из средств госкорпорации предусмотрено выделение 421,75 млн рублей. Софинансирование из областного бюджета составило 183,43 млн рублей. Эти средства предназначены на переселение 970 человек из 514 аварийных жилых помещений площадью 13,07 тыс. кв. м», - напомнили в пресс-службе Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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В зарю их в зарю

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