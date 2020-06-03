На одной из центральных улиц Пензы частично перекроют движение

03.06.2020 | 17:40

В областном центре реконструкция Фонтанной площади помешает автомобилистам. В четверг, 4 июня, на улице Максима Горького частично перекроют движение транспорта.

В 8:00 специалисты приступят к устройству наружного водопровода. Движение ограничат на одной полосе участка между улицами Кирова и Володарского по направлению в сторону последней.

Свободный проезд восстановится 8 июня, в 21:00.

Ранее сообщалось, что в Пензе в связи с ремонтными работами закроют для транспорта Ахунский переезд. С 20:00 субботы, 6 июня, до 10:00 воскресенья, 7-го, автомобилистам придется пользоваться другими дорогами.