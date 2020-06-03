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Общество

В Пензе Ахунский переезд закроют для движения транспорта

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В субботу, 6 июня, в 20:00 закроют движение транспорта через Ахунский переезд на улице Кордон Сурка в Пензе. Там ОАО «РЖД» будет проводить ремонтные работы.

Пензенцы смогут объехать по улицам Чаадаева и Свободы через железнодорожный переезд на 713-м километре.

Работы закончатся в 10:00 7 июня. Проезд транспорта будет восстановлен.

«Госавтоинспеция рекомендует водителям перед выездом заранее с учетом ограничений продумывать маршрут своего движения, призывает обращать внимание на установленные временные дорожные знаки и информационные щиты в местах проведения дорожных работ», - обратились к пензенцам в отделении пропаганды.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Как Заречный поедит?

Гость||

В ворота в Заречный когда заварят?

Гость||

А как теперь в лосятник дикие люди будут двигаться это в одном потоке? Так они перегрвзутся друг с другом пока едут ,они же дикари. Вот будет кино! Надо на ул. Свободы дтп устроить. Хи-хи.

Гость||

Люди с пропусками негодуют.

Гость||

Ахунский переезд построили для Семёна Кузнецова

Гость||

Сразу былло Пензенское отметилось

Гость||

Это будет ад на 4 дня на ГПЗ ... тут я даже им не завидую

Гость||

Так интересно вчитываться в комментарии неграмотных, но "одомашненных" людей, которых в так называемый "лосятник" не пускают видимо из-за ничтожного размера мозга.

Гость||

Гость писал(a):

А как теперь в лосятник дикие люди будут двигаться это в одном потоке? Так они перегрвзутся друг с другом пока едут ,они же дикари. Вот будет кино! Надо на ул. Свободы дтп устроить. Хи-хи.
Вечером на Чаадаева именно такая картина и наблюдается. Зареченсике дикари едут в лосятник, постоянно подрезают друг друга, сигналят. Поворачивают направо сразу со всех рядов. Культуры ноль.

Гость||

То то я посмотрю по Пензе едешь и все культурные такие. Все друг друга пропускают. А особенно виртуозно владеют поворотниками

Гость||

Безмозглые живут в зарике,там мекка для таких безмозглых. Одна извилина,как бы кого убить, изнасиловать, обмануть ближнего, получить на халяву выгоду,лося дикого дома держать ИТ.д.более подлых людей нигде в области НЕТ.Этот народ надо держать под наблюдением, потому что от них можно ждать смертельной опасности.Заварить ворота двойным швом.

Гость||

Очень мило, что побаиваетесь жителей "лосятника") боитесь, значит уважаете! Продолжайте, не останавливайтесь)

Гость||

Гость писал(a):

Очень мило, что побаиваетесь жителей
Да, вдруг сожгут со спины и труп в подъезд выкинут...

Гость||

Гость писал(a):

Очень мило, что побаиваетесь жителей "лосятника") боитесь, значит уважаете! Продолжайте, не останавливайтесь)
Разве хамов кто то боится? От них просто противно всем. Как например от жителей лосятника.

Гость||

В данный момент, хамом выступаете Вы, к сожалению

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Имя: Гость
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