В Пензе Ахунский переезд закроют для движения транспорта

03.06.2020 | 13:34

В субботу, 6 июня, в 20:00 закроют движение транспорта через Ахунский переезд на улице Кордон Сурка в Пензе. Там ОАО «РЖД» будет проводить ремонтные работы.

Пензенцы смогут объехать по улицам Чаадаева и Свободы через железнодорожный переезд на 713-м километре.

Работы закончатся в 10:00 7 июня. Проезд транспорта будет восстановлен.

«Госавтоинспеция рекомендует водителям перед выездом заранее с учетом ограничений продумывать маршрут своего движения, призывает обращать внимание на установленные временные дорожные знаки и информационные щиты в местах проведения дорожных работ», - обратились к пензенцам в отделении пропаганды.