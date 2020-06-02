Стало известно, могут ли мухи переносить коронавирусную инфекцию

02.06.2020 | 10:43

Во вторник, 2 июня, в областной клинической больнице имени Н. Н. Бурденко рассказали, могут ли мухи быть переносчиками нового вируса. Информация об этом появилась на официальной странице медучреждения в Instagram.

«В настоящее время не имеется фактических данных или информации, указывающей на то, что мухи способны служить переносчиками вирусного возбудителя COVID-19», - написали медики.

Опасный вирус главным образом распространяется воздушно-капельным путем, когда его переносчик кашляет, чихает или разговаривает. Также подхватить инфекцию можно, соприкоснувшись с загрязненными поверхностями, предметами, а затем дотронувшись до носа, рта, глаз.

«Чтобы уберечь себя от инфекции, необходимо соблюдать расстояние не менее одного метра от окружающих и проводить регулярную дезинфекцию поверхностей, к которым прикасаются люди. Тщательно мойте руки и не прикасайтесь к глазам, рту или носу», - заключили в областной больнице.

Ранее пензенцам рассказали, можно ли подхватить новый вирус от укуса комара или клеща.

«На сегодняшний день нет никаких сведений, доказательств того, что COVID-19 может передаваться комарами, клещами и другими насекомыми», - сообщили тогда в региональном управлении Роспотребнадзора.