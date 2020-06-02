Стало известно, могут ли мухи переносить коронавирусную инфекцию

Во вторник, 2 июня, в областной клинической больнице имени Н. Н. Бурденко рассказали, могут ли мухи быть переносчиками нового вируса. Информация об этом появилась на официальной странице медучреждения в Instagram.
«В настоящее время не имеется фактических данных или информации, указывающей на то, что мухи способны служить переносчиками вирусного возбудителя COVID-19», - написали медики.
Опасный вирус главным образом распространяется воздушно-капельным путем, когда его переносчик кашляет, чихает или разговаривает. Также подхватить инфекцию можно, соприкоснувшись с загрязненными поверхностями, предметами, а затем дотронувшись до носа, рта, глаз.
«Чтобы уберечь себя от инфекции, необходимо соблюдать расстояние не менее одного метра от окружающих и проводить регулярную дезинфекцию поверхностей, к которым прикасаются люди. Тщательно мойте руки и не прикасайтесь к глазам, рту или носу», - заключили в областной больнице.
Ранее пензенцам рассказали, можно ли подхватить новый вирус от укуса комара или клеща.
«На сегодняшний день нет никаких сведений, доказательств того, что COVID-19 может передаваться комарами, клещами и другими насекомыми», - сообщили тогда в региональном управлении Роспотребнадзора.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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penzainform.ru писал(a):Социальная дистанция нигде не соблюдается. Да и как ее можно соблюдать, например, в транспорте? И кто там проводит "регулярную дезинфекцию поверхностей, к которым прикасаются люди". Просто смешно. Про "тщательно мойте руки" тоже понравилось. Поставьте в транспорте раковины- будем мыть.)