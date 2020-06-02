Сетевое издание|18+|Вторник|2 июн 2020|11:25
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Стало известно, могут ли мухи переносить коронавирусную инфекцию

Печать

Во вторник, 2 июня, в областной клинической больнице имени Н. Н. Бурденко рассказали, могут ли мухи быть переносчиками нового вируса. Информация об этом появилась на официальной странице медучреждения в Instagram.

«В настоящее время не имеется фактических данных или информации, указывающей на то, что мухи способны служить переносчиками вирусного возбудителя COVID-19», - написали медики.

Опасный вирус главным образом распространяется воздушно-капельным путем, когда его переносчик кашляет, чихает или разговаривает. Также подхватить инфекцию можно, соприкоснувшись с загрязненными поверхностями, предметами, а затем дотронувшись до носа, рта, глаз.

«Чтобы уберечь себя от инфекции, необходимо соблюдать расстояние не менее одного метра от окружающих и проводить регулярную дезинфекцию поверхностей, к которым прикасаются люди. Тщательно мойте руки и не прикасайтесь к глазам, рту или носу», - заключили в областной больнице.

Ранее пензенцам рассказали, можно ли подхватить новый вирус от укуса комара или клеща.

«На сегодняшний день нет никаких сведений, доказательств того, что COVID-19 может передаваться комарами, клещами и другими насекомыми», - сообщили тогда в региональном управлении Роспотребнадзора.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

необходимо соблюдать расстояние не менее одного метра от окружающих и проводить регулярную дезинфекцию поверхностей, к которым прикасаются люди. Тщательно мойте руки
Социальная дистанция нигде не соблюдается. Да и как ее можно соблюдать, например, в транспорте? И кто там проводит "регулярную дезинфекцию поверхностей, к которым прикасаются люди". Просто смешно. Про "тщательно мойте руки" тоже понравилось. Поставьте в транспорте раковины- будем мыть.)

Гость||

мух и кошек уничтожить

Гость||

Мухи говно переносят. Дикие буртасы в опасности, их могут мухи унести.

Гость||

Гость писал(a):

и кошек уничтожить
не трогай кошек

Гость||

«На сегодняшний день нет никаких сведений, доказательств того, что COVID-19 НЕ может передаваться комарами, клещами и другими насекомыми» - это любой разумный человек должен понимать.

Гость||

Через поверхности предметов, содержащие вирус, его можно подхватить, а через мух, которые тоже могут садиться на такие поверхности а потом на людей, подхватить нельзя. Интересная теория.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте