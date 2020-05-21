Общество

Пензенцам рассказали, передается ли коронавирус через комаров

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В четверг, 21 мая, из регионального управления Роспотребнадзора в редакцию сетевого издания PenzaInform.ru пришел ответ на запрос о том, может ли новая коронавирусная инфекция передаваться через комаров или клещей.

«В настоящее время доказана передача вируса SARS-CoV-2 от человека к человеку преимущественно воздушно-капельным и контактным путями при близком общении инфицированного с окружающими. Возможный природный резервуар вируса не определен.

На сегодняшний день нет никаких сведений, доказательств того, что COVID-19 может передаваться комарами, клещами и другими насекомыми», - сообщили в управлении.

По данным на 21 мая, в Пензенской области коронавирус подхватили в общей сложности 1 400 человек, в том числе 54 несовершеннолетних. 1 002 зараженных уже выписаны, 13 умерли.

В области резко возросло количество пострадавших от укусов клещей. С начала сезона активности членистоногие атаковали 312 жителей области, из них 131 ребенка.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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гребень||

комар уже не дремет

Гость||

Закашмаренные, комар передаёт корону, ну сами по судите он сел даже не кусая на коронованного тот его прогнал. Комар улетел, но на нем вирус остался и сел на закашмаренного и хана закашмаренному. ЧС режим надо вводить с самолётов поливать антикомариными средствами.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

На сегодняшний день нет никаких сведений, доказательств того, что COVID-19 может передаваться комарами, клещами и другими насекомыми», - сообщили в управлении.
На сегодняшний день нет никаких сведений, доказательств того, что COVID-19 не передается через комаров. Этот вопрос просто НЕ изучен!

Гость||

Почему нет новости про тигра на Егорова? Сидит в кустах?

Имя: Гость
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