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Происшествия

В Пензенской области от коронавируса умерла 51-летняя женщина

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В Пензенской области скончалась женщина, у которой ранее диагностировали новую коронавирусную инфекцию. Об этом кончине сообщила вечером в понедельник, 1 июня, пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Ушла из жизни женщина 1969 года рождения. Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония», - написала Черемушкина в личном телеграм-канале.

Таким образом, в регионе зарегистрирована 20-я жертва COVID-19.

Число случаев COVID-19 на 1 июня в Пензенской области составляет 2 417. За последние сутки диагноз подтвердился у 85 человек: троих детей (5, 15 и 17 лет) и 82 взрослых (от 30 до 94 лет).

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Это доктор, про которую вчера писали?

Гость||

получается, даже без сопутствующих...

Гость||

53 года писали, а здесь 51.

Имя: Гость
Комментарий:

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