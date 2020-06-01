В Пензенской области от коронавируса умерла 51-летняя женщина

01.06.2020 | 21:01

В Пензенской области скончалась женщина, у которой ранее диагностировали новую коронавирусную инфекцию. Об этом кончине сообщила вечером в понедельник, 1 июня, пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Ушла из жизни женщина 1969 года рождения. Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония», - написала Черемушкина в личном телеграм-канале.

Таким образом, в регионе зарегистрирована 20-я жертва COVID-19.

Число случаев COVID-19 на 1 июня в Пензенской области составляет 2 417. За последние сутки диагноз подтвердился у 85 человек: троих детей (5, 15 и 17 лет) и 82 взрослых (от 30 до 94 лет).