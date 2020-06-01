Жители Кузнецка о горах мусора у домов: Нас сожгут с этой свалкой!

01.06.2020 | 18:26

Две беды в Кузнецке у жителей улицы Свердлова: дорога и свалка. Решить эти проблемы люди не могут который год. В июне 2019-го соседи рассказывали о своих несчастьях съемочной группе 11 канала.

После репортажа решился только вопрос с освещением, разбитая дорога и свалка по-прежнему на месте. И активисты снова забили тревогу.

«Сдвигов никаких нет. Три раза был пожар, вызывали пожарных», - рассказала жительница г. Кузнецка Лидия Богатырева.

«Эта дорога нам покоя не дает. Ужас какой-то! Это мы еще заделали своими силами как могли. Там прошли грейдером, и там, а до нашей улицы вообще не доходят. Мы здесь просто не люди», - отметила жительница г. Кузнецка Светлана Торжкова.

Со свалкой местные активисты тоже пытаются бороться сами, но силы оказываются неравны.

«Убираем траву, косим, выкапываем ямы, чтобы мусор закопать. А оно опять нарастает и разлетается», - пояснила женщина.

Жители хотели сами повесить табличку о штрафе 5 000 рублей за выброс мусора на их улице, но им ответственные лица не разрешили.

«Нам сказали: «Вы не имеете права». А мы имеем право это все нюхать? Настоящая боль. Боимся, что опять нас сожгут с этой свалкой!» - пожаловалась Светлана Торжкова.