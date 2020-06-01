Сетевое издание|18+|Понедельник|1 июн 2020|10:59
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Определены даты парада Победы и шествия «Бессмертного полка» в Пензе

Печать

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев прокомментировал решение о переносе празднования 75-летия Победы. В понедельник, 1 июня, он дал поручения по подготовке к торжественным мероприятиям.

«Многие знают, что на прошлой неделе президент Владимир Путин подписал указ о проведении военных парадов и салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Отмечу большую символичность даты - именно 24 июня 1945 года состоялся Парад Победы», - подчеркнул глава региона.

Была определена и дата шествия «Бессмертного полка» в России - оно состоится 26 июля.

«Я прошу областной оргкомитет приступить к корректировке в подготовке этих мероприятий. В ближайшие день-два надо собраться и обсудить организацию», - отметил Иван Белозерцев.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

Отмечу большую символичность даты - именно 24 июня 1945 года состоялся Парад Победы», - подчеркнул глава региона.

Конечно, своего мнения нет.

Я бы 9мая провел в Пензе если бы губером был!

Притом, что Путин все отдал на усмотрение губерам.

Гость||

Таки на 15..21 июня намечается окончательная и безоговорочная победа над коронавирусом, со снятием ограничений?

Гость||

а что было 26 июля?

К чему привязана эта дата?

Гость||

Бессмертный полк в этом году прошел онлайн.

А парад ваш никому не нужен, как и салют. Лучше нищему населению помогите.

Гость||

Гость писал(a):

Я бы 9мая провел в Пензе если бы губером был!
Баллотируйся, поддержим!

Гость||

Задолбала эта бездарная власть со своими парадами

Гость||

Возразил бы что ли , пандемия все таки.

Гость||

Гость писал(a):

Притом, что Путин все отдал на усмотрение губерам.
На усмотрение губернатора будут сносить Стелу героям ВОВ и Труда на Советской площади?

Чем Стела героям ВОВ и Труда на Советской площади, мешает Представителя Русской православной церкви? Церкви нужно стадо без рода и племени? Вот из-за таких деяний всё меньше людей посещают церковь. О каком воспитании патриотизма у молодёжи может идти речь?

Если бы Стела героям ВОВ и Труда находилась на территории мусульманской мечети,то никогда бы не подняли вопрос о переносе в другое место.

По настоящему нужно чтить память своих предков.

Хотите сделать новую стелу памяти Пензенцев,есть деньги?.Так сделайте,но не разрушайте старое.

Гость||

Бессмертный полк в этом году прошел онлайн.

А парад ваш никому не нужен, как и салют. Лучше нищему населению помогите.

а как же денежки спустить?

Гость||

перенесите на новый год враз

Гость||

26 июля день Военно- морского флота России, он отмечается в последнее воскресенье июля

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Иван Белозерцев прокомментировал решение о переносе празднования 75-летия Победы. В понедельник, 1 июня, он дал поручения по подготовке к торжественным мероприятиям.
Сколько ещё понедельников будет губернатором?

Гость||

24 июня наступит массовое выздоровление. А магазины то откроют? Или 25 опять начнётся самоизоляция?

Гость||

Ну вот, а вы тут панику разводите, что нельзя режим самозаточения продлять и продолжать наморднико-перчаточный маскарад дальше. Оказывается, вирус под строгим контролем. Сказали, что к 24 июня его не будет, значит, не будет.

Гость||

Гость писал(a):

режим самозаточения продлять
... не продлять...

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте