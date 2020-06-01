Определены даты парада Победы и шествия «Бессмертного полка» в Пензе

01.06.2020 | 09:49

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев прокомментировал решение о переносе празднования 75-летия Победы. В понедельник, 1 июня, он дал поручения по подготовке к торжественным мероприятиям.

«Многие знают, что на прошлой неделе президент Владимир Путин подписал указ о проведении военных парадов и салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Отмечу большую символичность даты - именно 24 июня 1945 года состоялся Парад Победы», - подчеркнул глава региона.

Была определена и дата шествия «Бессмертного полка» в России - оно состоится 26 июля.

«Я прошу областной оргкомитет приступить к корректировке в подготовке этих мероприятий. В ближайшие день-два надо собраться и обсудить организацию», - отметил Иван Белозерцев.