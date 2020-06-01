Новых зараженных выявили в 23 муниципальных образованиях области

01.06.2020 | 12:43

В понедельник, 1 июня, региональный оперативный штаб Пензенской области опубликовал данные о географии распространения новых случаев заражения коронавирусом.

Из 85 человек, у которых диагноз подтвердился за последние сутки, 16 - жители Пензы, 9 - Каменского района, 8 - Шемышейского, 7 - Городищенского, 6 - Белинского, по 4 - Никольского, Мокшанского, Земетчинского, по 3 - Бековского, Сердобского, Бессоновского, Кузнецкого, по 2 - Колышлейского, Камешкирского, Пензенского районов и Кузнецка, по 1 - города Заречного, Неверкинского, Сосновоборского, Иссинского, Малосердобинского, Нижнеломовского и Спасского районов.

По данным на 1 июня, в регионе выявлено 2 417 случаев заражения коронавирусом, 1 855 человек выздоровели, 19 умерли.