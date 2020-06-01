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Общество

Новых зараженных выявили в 23 муниципальных образованиях области

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В понедельник, 1 июня, региональный оперативный штаб Пензенской области опубликовал данные о географии распространения новых случаев заражения коронавирусом.

Из 85 человек, у которых диагноз подтвердился за последние сутки, 16 - жители Пензы, 9 - Каменского района, 8 - Шемышейского, 7 - Городищенского, 6 - Белинского, по 4 - Никольского, Мокшанского, Земетчинского, по 3 - Бековского, Сердобского, Бессоновского, Кузнецкого, по 2 - Колышлейского, Камешкирского, Пензенского районов и Кузнецка, по 1 - города Заречного, Неверкинского, Сосновоборского, Иссинского, Малосердобинского, Нижнеломовского и Спасского районов.

По данным на 1 июня, в регионе выявлено 2 417 случаев заражения коронавирусом, 1 855 человек выздоровели, 19 умерли.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

А тесты сделаны 2 недели назад?

Гость||

ТРИ.

Гость||

Месяца?

Гость||

Город перестаёт болеть или просто исправляет статистику?

Гость||

Сейчас у медиков бардак самый настоящий.У моего знакомого взяли анализы 6 мая и до сих пор нет ответа.

Гость||

Чем дольше эпидемия ,тем дольше выплаты и наплювать ,что все прошло

Гость||

в пензе бардак во всем, куда ни обратись

Гость||

Дурачек опять

Гость||

.."Всех российских врачей, имеющих риски инфицирования коронавирусом, будут тестировать на COVID-19. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач России Анна Попова.

Обязательное тестирование будут проводить не менее одного раза в неделю. При проявлении симптомов ОРВИ медиков будут проверять незамедлительно." Вопрос к И.о министра здравоохранения Пензенской области Чижовой : когда данное постановление будет выполняться у нас в регионе? Только не говорите, что оно выполняется.Сейчас легкие формы течения болезни курируют участковые на дому и поэтому риск получить заражение почти как в красной зоне.

Гость||

Чижову под следствие!

Гость||

Гость писал(a):

Гость|01.06.2020 13:30|

Дурачек опять

И холуйчик тоже...

Гость||

Ложь. На 31.05.2020: 2332 (зарегистрировано)- 1827 (выздоровело) - 19 (умерло)= 486 (на излечении). Берем число заболевших с 22 по 31.05.2020 - 932 (всего). Явно за 9 дней их не вылечили. Вот вам и статистика.

Имя: Гость
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