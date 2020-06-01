Егор Крид рассказал, как его хотели сбросить с подвесного моста в Пензе

01.06.2020 | 13:00

Известный уроженец Пензы Егор Крид (Булаткин) провел экскурсию по родному городу на программе «Вечерний Ургант», которая вышла в эфир Первого канала 29 мая.

Специальную рубрику, посвященную Сурскому краю, авторы передачи назвали «Там Крида дух, там Кридом пахнет».

«В первую очередь мы пойдем туда, где я снял свой первый клип. Это дворец спорта «Рубин», мы здесь часто тусовались. Песня называлась «Дружба», мне было 11 лет, у меня был никнейм Camel, и я написал песню про друзей, про то, как важна дружба», - рассказал Крид.

Потом Иван Ургант попросил его показать дом, в котором певец жил в детстве. Оказалось, что по дороге к нему нужно было пройти через подвесной мост. Там Егора Крида когда-то жестоко избили.

«Мы шли в широких штанах, и напротив идут два чувака, и один тянет мне руку. Я тяну ему руку, думаю, может, знакомый, и он мне как дал под дых. Второй чувак мне дал сразу в челюсть, и они меня начали вдвоем тулить. Мой друг убежал сразу же. Я поворачиваю голову, а там бежит еще человек 6-8 этих типов», - вспомнил певец.

«Они тебя били просто потому, что на тебе широкие брюки?» - поинтересовался Иван Ургант.

«Ну типа, знаешь, как раньше было: вот эти скинхеды, рэперы, панки, готы. Я поворачиваю голову и вижу, как берц смачно летит мне в лицо. Потом они меня поднимают и пытаются сбросить с моста. Самое обидное из всего этого, что, когда я начал вырываться и убегать, чувак догнал меня и ногой ударил мне прямо в спину. И вот с того момента у меня начались проблемы со спиной. Так все нормально, все зажило, но спина меня до сих пор подводит - отголоски детства», - добавил Крид.

Он уточнил, что знает, как сложилась судьба обидчиков. Один из них, к примеру, сейчас находится в местах не столь отдаленных. А вот друга, который убежал, певец простил и до сих пор поддерживает с ним отношения.

В заключение экскурсии Крид показал свой дом на улице Урицкого, 18.

«У меня жили там родители, потом туда переехала бабушка из Сердобска, она меня воспитывала. Когда ее не стало, я снял клип, посвященный ей, потому что она моя вторая мама», - высказался певец.

22 октября «краткую экскурсию по Пензе» провел другой ее уроженец - эстрадный артист разговорного жанра, телеведущий, киноактер Павел Воля. Он прибыл с концертом в родной город и решил рассказать о нем подписчикам в Instagram.