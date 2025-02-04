В Пензенской области откроют пункты проката вещей для новорожденных

04.02.2025 | 13:22

В этом году в каждом муниципальном образовании Пензенской области будут созданы пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных.

Об этом во вторник, 4 февраля, на брифинге рассказал министр труда, соцзащиты и демографии региона Алексей Качан.

По его словам, пункты создадут в рамках новой программы «Семья». Регион вошел в число субъектов РФ, получивших деньги на ее реализацию.

Нуждающиеся пензенцы смогут взять напрокат коляски, кроватки, пеленальные столики и другие вещи, необходимые младенцам в первые месяцы жизни.

Программа «Семья» будет действовать с 2025 по 2027 годы. Ее цель - обеспечить к 2030-му в регионе подъем коэффициента рождаемости до показателей не ниже среднероссийских.

В 2023 году вице-премьер Татьяна Голикова назвала Пензенскую область в числе регионов с «крайне низким уровнем рождаемости». В 2021 году в регионе появился на свет 9 351 ребенок, в 2022-м - 8 431, в 2023-м - 8 246. В 2024-м органы ЗАГС зарегистрировали 7 782 новорожденных.