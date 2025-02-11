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Экономика

Для Пензенской области определили норматив стоимости «квадрата» жилья

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В Пензенской области в I квартале 2025 года норматив средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения составляет 86 579 руб. Именно этот показатель используется для реализации государственных жилищных программ.

Соответствующий приказ Минстроя РФ размещен на портале правовых актов.

В среднем по России норматив стоимости квадрата определен в размере 107 611 руб. (полугодием раньше - 109 002 руб.).

В Тамбовской области средняя рыночная цена квадратного метра жилья составляет 73 515 руб., в Саратовской - 88 122, в Ульяновской - 87 880, в Мордовии - 70 258 руб.

Для Москвы норматив установлен в размере 174 203 руб.

Максимального значения показатель достигает в Чукотском АО (233 799), Ямало-Ненецком АО (181 991) и в Приморском крае (175 102).

Минимальная цена квадрата установлена для Кабардино-Балкарии (45 621), Ингушетии (56 796) и Орловской области (67 121).

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