В Пензе школьников ждут экскурсии у патриотических мемориалов

19.02.2025 | 14:33

В Пензе стартовала патриотическая акция «Звезда памяти». Ее участниками станут школьники и студенты, сообщили в городской администрации.

В рамках акции сотрудники городских библиотек будут проводить для молодого поколения экскурсии у Монумента воинской и трудовой славы пензенцев, мемориальных комплексов «Афганские ворота» и «Разорванная звезда», памятника «Проводы» и стелы «Слава Героям». Школьникам и студентам расскажут об истории создания памятников и событиях, связанными с ними.

Мероприятия будут проходить еженедельно по четвергам до Дня Победы.

«Первые экскурсии по патриотическим маршрутам уже прошли, их посетило порядка 150 человек», - уточнили в мэрии.

19 февраля, за 80 дней до 80-летия Победы, в областном центре стартовала традиционная акция «Вахта Памяти». Старшеклассники будут нести почетный караул у Вечного огня с понедельника по пятницу с 10:00 до 13:00 вплоть до 9 Мая.