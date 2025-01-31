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Общество

В Пензе правобережье Суры очистят от ветхих домов еще не скоро

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Известие, что на месте снесенных аварийных домов на улице Урицкого появится облагороженная зеленая территория, вызвало у пензенцев не только одобрение, но и новые вопросы. Интерес вызывает правый берег Суры - горожане хотят видеть благоустроенным и его.

«А когда же снесут три барака на противоположной стороне? Там удобства на улице, и это в центре города! Или их оставят как исторический памятник «светлой эпохи» и будут туда экскурсии водить?» - поднял проблему подписчик телеграм-канала PenzaInform.

В Пензе правобережье Суры очистят от ветхих домов еще не скоро

Он уточнил, что речь идет о домах № 13, 15 и 17 на улице Ерик.

Еще один пензенец напомнил, что в ветхих строениях на улице Урицкого не раз случались пожары. По его мнению, такое может случиться на Ерике.

В Пензе правобережье Суры очистят от ветхих домов еще не скоро

Ликвидация старых домов на левом берегу Суры началась еще в 2012 году. При реконструкции набережной несколько построек пришлось выкупать за счет бюджетных средств. В итоге процесс затянулся на долгие годы.

С правобережьем, как выяснилось, тоже все непросто. В Управлении ЖКХ Пензы пояснили, что сейчас расселяют дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. А здания № 13, 15 и 17 на улице Ерик получили соответствующий статус в мае 2018-го, и расселят их, ориентировочно, лишь в июле 2029 года.

В Пензе правобережье Суры очистят от ветхих домов еще не скоро

Действующая программа рассчитана на 2019-2025 годы. После ее завершения будет создана новая. В нее войдут дома, признанные аварийными в 2017-м и позже.

«Следует отметить, что сроки, указанные в программе по переселению граждан из аварийного жилья, являются лишь планируемыми. Точные даты расселения можно будет определить только после завершения действующей программы», - признали в управлении ЖКХ.

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