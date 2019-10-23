23.10.2019 | 10:15

Во вторник, 22 октября, известный уроженец Пензы, эстрадный артист разговорного жанра, телеведущий, киноактер Павел Воля опубликовал в своем Instagram «краткую экскурсию по Пензе».

Он прибыл с концертом в родной город и решил рассказать о нем подписчикам.

Экскурсия началась с набережной. «Это «Росток», а вот здесь вот была капсула, которую в советские времена советские школьники для будущих поколений замуровали. Чем закончилось - не знаю», - поведал он.

«Улица Московская - центральная пешеходная улица, главный променад города Пензы, центральное место всех встреч и пешеходных движух, место всех знакомств. Я ходил здесь с самого верха до самого низа в буйную молодость. Часа три с половиной у меня занимала дорога, пока я со всеми поздороваюсь. Славное местечко.

Площадь Ленина. Раньше не было вот этих вот лавочек. Ленин был, а лавочек не было. Я вот там (показывает в сторону скамеек. - Прим. ред.) провел очень много времени, собственно, лето = лавка. Вот она моя родная, но это не она, это место моей родной, но здесь была большая советская скамейка-кресло с деревянными палками, а с двух сторон были огромные чугунные ноги. И вот вид, который я все время видел. В песне про Пензу я все упомянул про это место», - рассказал Павел Воля.

Затем он прошел вверх по Московской и остановился перед ее пересечением с улицей Максима Горького.

«Улица Московская представляет самый прогрессивный город в мире. Вот так выглядят светофоры в Пензе. «Иди» зелененькое. Вообще, ребята, я такого не видел нигде и никогда! Number 1!» - поделился впечатлениями артист.

После этого он проследовал к Фонтанной площади.

«Центральная площадь, фонтан здесь был раньше. Но он уже подуставший был, этот фонтан. Вот делают сейчас новенький. Говорят, будет очень красивый, цветомузыкальный и все дела.

У меня с этим веселый случай связан. Я сдал один экзамен в университет (я сдавал один экзамен в университет, потому что каким-то образом с серебряной медалью закончил школу, низкий поклон всем учителям), и я так не ожидал, что я с первого экзамена поступлю, что, когда вот здесь на фонтанной площади проходил праздник, я, естественно, как загремел сюда со всеми друзьями! Они меня бросали в небо, бросали-бросали и не поймали. Я х++акнулся со всей дури мордой об асфальт», - вспомнил Павел Воля.

Далее он переместился к знаменитым часам с кукушкой: «Это кукушка легендарная, до сих пор жива».

Позже Павел Воля добрался до улицы Лермонтова, где расположен пединститут.

«Вот мой университет. Я в институт поступал, а уже учился в университете. Калитка! И невозможно пройти! Alarm! Но я в этом здании мало учился, я учился в основном в актовом зале», - признался Воля.

«Финальная остановка на сегодня - мой дом. Вот мой подъезд. Это мой двор. Мало что поменялось, тачек прибавилось, машин не было ни одной, вон там умещались все, а сейчас тачки-тачки-тачки везде стоят», - констатировал артист.

В заключение он рассказал, что во время прогулки его нашли местные жители, которые захотели с ним сфотографироваться. Одни приехали из Терновки, другие из Арбекова. «Ребята, вы нечто», - передал им Павел Воля.