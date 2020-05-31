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Общество

В Пензе пресекли торговлю бочками с дезинфицирующим средством

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В областном центре продолжаются рейды по предприятиям торговли и сферы услуг, а также улицам города.

Работу организаций и индивидуальных предпринимателей проверили правоохранители, сотрудники администраций районов и Управления под делам ГОЧС Пензы. В выходные комиссия обошла 80 предприятий, расположенных в центре города и на улицах Центральной, Сухумской, Терновского, Рахманинова, Суворова, проспекте Строителей.

В поле зрения проверяющих попал предприниматель, продававший бочки с дезинфицирующим раствором на обочине проезжей части улицы Черничной. Несанкционированную торговлю пресекли, на коммерсанта составили протокол.

«Субъектам предпринимательства вручены памятки о мерах предосторожности в связи с распространением коронавирусной инфекции. До руководителей предприятий торговли и сферы услуг доведена информация о необходимости соблюдения требований режима повышенной готовности», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

В настоящий момент регион ожидает указания Роспотребнадзора о продлении режима повышенной готовности или же выходе на первый этап смягчения ограничений. Кроме того, в области действует обязательный масочный режим. Носить защиту пензенцы должны в транспорте, при посещении магазинов, общественных мест.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

на коммерсанта составили протокол.
Так бочки то изъяли? Что он там намешал?

Гость||

А у нас в области есть губернатор и правительство? Так может быть Роспотребнадзор и руководит областью!

Гость||

У нас две койки на всю Пензу,какое может быть снятие ограничений и хорошая зарплата у врачей и чиновников в период эпидемии.

В Саратове больше смертей,больше жителей ,больше заболевших,но людям гулять даже разрешили.

Гость||

В городах заранее предупредили людей,что им на работы 1 июня,а тут всё никак не раскачаются.

В 23:59 скажут.

Гость||

На улице жара.

Под маской кожа потеет,становится влажной и тёплой-идеальная среда для размножения бактерий.В перчатках руки потеют:экземы,дерматиты,восполения ранок,порезов,нагноения...

В МАСКАХ ДОЛЖНЫ ХОДИТЬ ТОЛЬКО ТЕ,КТО БОЛЕЕТ И ВРАЧИ!Всё. Больше никто .Если человек чихает,кашляет, то должен носить маску,а если нет,то маска необязательна.

Сами де врачи говорят.

Посидите 12 часов в масках и перчатках в такую жару,потом удивляться будут "почему столько вдруг больных появляться стало"?

Про кожные заболевания не забудьте.

Имя: Гость
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