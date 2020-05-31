В Пензе пресекли торговлю бочками с дезинфицирующим средством

31.05.2020 | 13:50

В областном центре продолжаются рейды по предприятиям торговли и сферы услуг, а также улицам города.

Работу организаций и индивидуальных предпринимателей проверили правоохранители, сотрудники администраций районов и Управления под делам ГОЧС Пензы. В выходные комиссия обошла 80 предприятий, расположенных в центре города и на улицах Центральной, Сухумской, Терновского, Рахманинова, Суворова, проспекте Строителей.

В поле зрения проверяющих попал предприниматель, продававший бочки с дезинфицирующим раствором на обочине проезжей части улицы Черничной. Несанкционированную торговлю пресекли, на коммерсанта составили протокол.

«Субъектам предпринимательства вручены памятки о мерах предосторожности в связи с распространением коронавирусной инфекции. До руководителей предприятий торговли и сферы услуг доведена информация о необходимости соблюдения требований режима повышенной готовности», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

В настоящий момент регион ожидает указания Роспотребнадзора о продлении режима повышенной готовности или же выходе на первый этап смягчения ограничений. Кроме того, в области действует обязательный масочный режим. Носить защиту пензенцы должны в транспорте, при посещении магазинов, общественных мест.