Сетевое издание|18+|Воскресенье|31 мая 2020|12:10
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Общество

Судьбу режима повышенной готовности в области решит Роспотребнадзор

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Режим повышенной готовности действует в Пензенской области до воскресенья, 31 мая, включительно. Он был введен 16 марта и неоднократно продлевался.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, в настоящее время ожидается указание Роспотребнадзора, придется ли пензенцам дальше жить в условиях режима или же последует выход на первый этап смягчения ограничений.

«Как только заключение федеральной службы будет получено, будут подписаны и опубликованы соответствующие документы, а информация о решении озвучена», - рассказала в своем Telegram-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в настоящее время количество заразившихся опасным вирусом в регионе достигло 2 332. Ежедневно за сутки диагноз подтверждается у 80 и более пациентов. Кроме того, зафиксирован рост заболеваемости внебольничной пневмонией, более чем в 7 раз превышающей данные за тот же период прошлого года.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

в настоящее время ожидается указание Роспотребнадзора, придется ли пензенцам дальше жить в условиях режима или же последует выход на первый этап смягчения ограничений.
примерно в 23:58 ждать решения этого вопроса?!

Кто такие эти Роспотребнадзор?! Раньше про них и не слышали, что они работают, а сейчас они вершат судьбы областей?!

Гость||

Гость писал(a):

Судьбу режима повышенной готовности в области решит Роспотребнадзор
А нам кажется Госдеп.

Гость||

Фото говорит:Бог Вам в помощь.

Гость||

Гость писал(a):

Судьбу режима повышенной готовности в области решит Роспотребнадзор

А нам кажется Госдеп.

Никакой политической воли, только деньги делить умеют.

Гость||

Всё решится через попу и в последний момент

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
в настоящее время ожидается указание Роспотребнадзора, придется ли пензенцам дальше жить в условиях режима или же последует выход на первый этап смягчения ограничений.
примерно в 23:58 ждать решения этого вопроса?!

Кто такие эти Роспотребнадзор?! Раньше про них и не слышали, что они работают, а сейчас они вершат судьбы областей?!

Что из Кремля скажут, то и делают. Отжившая по сути организация. Лично имел дело с ними.

Гость||

Мне 65 плюс. Полдень воскресенья. А я не знаю6 выходить мне завтра на работу, или оставаться на больничном. Але, чиновники! Хватит спать!

Гость||

Вы кто такие,чтобы СУДЬБУ РЕШАТЬ?

Поживите на 1500 в месяц ,потом решайте.

Уже очевидно ,что это всё ералаш!

Если бы всё было так опасно и серьёзно, парикмахерские,где самая большая вероятность заболеть,не открыли бы!

Клоуны.

Выпустили одних пенсионеров по дачам/ярмаркам да предпенсионников!

Вся молодёжь, которая преимущественно в ТЦ работает,дома сидит.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

рассказала в своем Telegram-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
вона чо

Гость||

Глава пензенского роспотребнадзора сегодня с утра с телефоном ходит. Даже в туалет. Ждёт звонка с приказом из самого ЦЕНТРА.

Гость||

Не думаю,что в Саратове ситуация резко улучшилась.

Но правительство Саратова имеет свою голову и стратегию.Если ждать эти три показателя,которые вам Кремль приписал,можно весь год дома просидеть.

ИМЕЙТЕ СВОЮ ГОЛОВУ,СВОЮ СТРАТЕГИЮ И любовь к народу,а не к своим карманам!

Гость||

Ну и зачем нам такое руководство, которое самостоятельно ничего не решает и спихивает с себя ответственность? До сих пор ни один губернатор не спрашивал разрешения Роспотребнадзора.

Гость||

Сиськи давайте...задрали уже своим триппером коронным

Гость||

фото зря такое поставили

Гость||

Гость писал(a):

Глава пензенского роспотребнадзора сегодня с утра с телефоном ходит. Даже в туалет.
Гость писал(a):
Даже в туалет.
оттуда не выходит

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Имя: Гость
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