Судьбу режима повышенной готовности в области решит Роспотребнадзор

31.05.2020 | 11:00

Режим повышенной готовности действует в Пензенской области до воскресенья, 31 мая, включительно. Он был введен 16 марта и неоднократно продлевался.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, в настоящее время ожидается указание Роспотребнадзора, придется ли пензенцам дальше жить в условиях режима или же последует выход на первый этап смягчения ограничений.

«Как только заключение федеральной службы будет получено, будут подписаны и опубликованы соответствующие документы, а информация о решении озвучена», - рассказала в своем Telegram-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в настоящее время количество заразившихся опасным вирусом в регионе достигло 2 332. Ежедневно за сутки диагноз подтверждается у 80 и более пациентов. Кроме того, зафиксирован рост заболеваемости внебольничной пневмонией, более чем в 7 раз превышающей данные за тот же период прошлого года.