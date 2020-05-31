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Общество

Перенесших коронавирус пензенцев попросили не надувать шарики

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В Министерстве здравоохранения Пензенской области рассказали, какая реабилитация требуется людям, перенесшим коронавирусную инфекцию.

После выписки пациенты должны находиться на самоизоляции не менее двух недель. Для восстановления им рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, гулять на свежем воздухе, но только там, где мало людей, следить за уровнем влажности в помещениях, чтобы он не превысил 40%.

Также лучше отказаться от курения, не переохлаждаться и не перегреваться.

Поборовшие опасный вирус должны полноценно питаться, пить витамины D, A, C, E. Особое внимание медики рекомендуют уделить восстановлению кишечной микрофлоры. Для этого в рацион нужно включить продукты, богатые клетчаткой, пройти курс пробиотиков и препаратов, которые улучшают работу печени.

«После коронавируса с осложнениями на легкие ни в коем случае нельзя в качестве дыхательной гимнастики использовать надувание шарика, так как высок риск развития спонтанного пневмоторакса, после которого лечение и реабилитация может занять долгие месяцы», - добавили в пресс-службе минздрава области.

После коронавирусной пневмонии врачи советуют делать ингаляции, фонофорез и обратиться к специалисту для составления индивидуальной схемы иммунокоррекции.

На 14:00 воскресенья, 31 мая, из лечебных учреждений Пензенской области выписали 1 872 пациента, перенесших новую инфекцию. За сутки медики отправили домой 66 человек.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

На носу уже 15:00, где решение по карантину???

Гость||

Гость писал(a):

На носу уже 15:00, где решение по карантину???
Шарики надувают

Гость||

penzainform.ru писал(a):

После коронавирусной пневмонии врачи советуют делать ингаляции, фонофорез и обратиться к специалисту для составления индивидуальной схемы иммунокоррекции.
кадемик РАН, Ольга Игоревна Бузова стоявшая у истоков широкого внедрения в клиническую практику лечения короновируас в РФ заявила, что болезни больше не представляют угрозы для жизни патриотов России.

Гость||

Комфортной и полезной считается влажность от 40% до 60%.

Гость||

ОТДЫХАЙ!... ПРЯМО НА СТОЛЕ.

Гость||

следить за уровнем влажности в помещениях, чтобы он не превысил 40%.

Юмористы, влажность сейчас на улице 80…90 проц. Не у всех же есть кондюки чтобы понизить влажность. Уж не писали бы про это.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

После коронавируса с осложнениями на легкие ни в коем случае нельзя в качестве дыхательной гимнастики использовать надувание шарика,
Хорош стебаться.

Имя: Гость
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