Сетевое издание|18+|Воскресенье|31 мая 2020|21:15
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Общество

Число перенесших коронавирус пензенцев превысило 1 800

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В воскресенье, 31 мая, в оперативном штабе Пензенской области сообщили о новых пациентах, выписанных из лечебных учреждений.

Количество жителей области, перенесших коронавирус и покинувших за минувшие сутки больницы, составило 28. Всего с начала эпидемии выздоровело 1 855 человек.

30 мая из медучреждений выписали 66 человек. 29 мая в региональном оперштабе рассказали о 80 выздоровевших пациентах, поборовших опасный вирус.

На данный момент в регионе выявили 2 332 заразившихся коронавирусной инфекцией. Прирост новых пациентов за сутки – 87. Скончалось 19 человек: 15 мужчин и 4 женщины.

Режим повышенной готовности в Сурском крае продлен до 14 июня включительно и без изменений. Продолжает действовать и требование носить медицинские маски в общественных местах, транспорте, магазинах.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

я лично не знаю ни одного, даже друзей друзя

Гость||

и где они только его находят. они что режим повышенной готовности не соблюдали на самоизоляцию забили или маски не носили?

Гость||

Ермин с Мясниковым в гробу наверное перевернулись, наблюдая такое управление краем, в который они душу вложили. Закончились похоже опытные управленцы и порядочные люди на коммунистических секретарях!

Гость||

https://vk.com/public175117899

Гость||

Гость писал(a):

я лично не знаю ни одного, даже друзей друзя
И НИКТО НЕ ЗНАЕТ

Имя: Гость
Комментарий:

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