Число перенесших коронавирус пензенцев превысило 1 800

31.05.2020 | 20:01

В воскресенье, 31 мая, в оперативном штабе Пензенской области сообщили о новых пациентах, выписанных из лечебных учреждений.

Количество жителей области, перенесших коронавирус и покинувших за минувшие сутки больницы, составило 28. Всего с начала эпидемии выздоровело 1 855 человек.

30 мая из медучреждений выписали 66 человек. 29 мая в региональном оперштабе рассказали о 80 выздоровевших пациентах, поборовших опасный вирус.

На данный момент в регионе выявили 2 332 заразившихся коронавирусной инфекцией. Прирост новых пациентов за сутки – 87. Скончалось 19 человек: 15 мужчин и 4 женщины.

Режим повышенной готовности в Сурском крае продлен до 14 июня включительно и без изменений. Продолжает действовать и требование носить медицинские маски в общественных местах, транспорте, магазинах.