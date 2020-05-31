Сетевое издание|18+|Воскресенье|31 мая 2020|18:13
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Общество

Пензенцы продолжат жить в условиях режима повышенной готовности

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В Пензенской области вновь продлен режим повышенной готовности. Об этом в воскресенье, 31 мая, сообщила в своем Telegram-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Ограничения для жителей региона будут действовать до 14 июня включительно без изменений.

«В случае разрешения федеральной службы Роспотребнадзора на выход в первый этап смягчения ограничений режим будет изменен», - отметила Дина Черемушкина.

Она добавила, что в список товаров первой необходимости внесены изменения. Теперь туда входят изделия медицинского назначения. Следовательно, к работе вернутся организации, торгующие ими.

Режим повышенной готовности ввели 16 марта. Цель меры - не допустить распространения коронавирусной инфекции. Ряд предприятий прекратил работу, населению рекомендовали оставаться дома и покидать жилище лишь лишь для выхода в магазин, аптеку, больницу, прогулок с питомцами или же в экстренных ситуациях.

Впоследствии режим повышенной готовности неоднократно продлевался. В последний раз это произошло 15 мая. Предполагаемой датой завершения ограничений называлось 31 мая, однако жителям Сурского края придется еще как минимум две недели терпеть неудобства и ждать улучшения ситуации по COVID-19.

25 мая глава областного Роспотребнадзора на совещании в правительстве отметил, что регион еще не готов к отмене режима повышенной готовности. По его словам, эпидситуация по новому вирусу остается неблагополучной. Высокие темпы распространения заболеваемости связаны с разрастанием числа первичных источников инфекции.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Только мат. Других слов нет

Спасибо большое.

Ждём голодных бунтов.

Гость||

Печаль....

Гость||

Решение далось трудно. Это результат бездумного шатания по улицам. Короче, все лето сидеть будем, пока пензяки за ум не возьмутся.

Гость||

Ваще пофиг на выдумки непотребнадзора и бордюроукладчиков

Гость||

Нормальные люди месяц дома посидели, и у них на спад пошло. У нас одни Станиславские.

Гость||

Родили, аллилуйя!!!

Гость||

Ура!!!!!!!!!! Каникулы продолжаются!!! Зарплата капает!!! А в августе в отпуск!!! Хорошо быть на Руси бюджетном!!! А вы дальше на частников батрачьте

Гость||

Печалька((((((

Гость||

Да пошли вы в ж со своим режимом повышенной готовности

Когда вы уже наготовитесь то?

Одни мысли и все матом

Гость||

Рпц ещё не придумали мощей от вируса, вот и ждём. Как нароют - сразу режим ХЗ отменят

Гость||

И никчёмный дурень губернатор!

Гость||

Гость писал(a):

31.05.2020 17:52
Гость писал(a):
31.05.2020 17:52
Вспомните эти слова, когда голосовать придете!!!!!

Гость||

Гость писал(a):

Гость|31.05.2020 17:48|

Решение далось трудно. Это результат бездумного шатания по улицам. Короче, все лето сидеть будем, пока пензяки за ум не возьмутся.

+100500! Майское шатание- брожение по улицам принесло свой результат. А так все хорошо начиналось...Первую неделю все сидели по домам...Не выдержали. Теперь сидите все лето! Дибилы! Губернатор, штрафами хоть начинай всех, кто шатается, обкладывать. Достали уже эти пенсионеры, школота и молодежь!

Гость||

А что там слышно про белые речные трамвайчики?

Гость||

А где вещи и обувь покупать, если всё остаётся закрытым.

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Имя: Гость
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