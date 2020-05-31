Пензенцы продолжат жить в условиях режима повышенной готовности

31.05.2020 | 17:43

В Пензенской области вновь продлен режим повышенной готовности. Об этом в воскресенье, 31 мая, сообщила в своем Telegram-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Ограничения для жителей региона будут действовать до 14 июня включительно без изменений.

«В случае разрешения федеральной службы Роспотребнадзора на выход в первый этап смягчения ограничений режим будет изменен», - отметила Дина Черемушкина.

Она добавила, что в список товаров первой необходимости внесены изменения. Теперь туда входят изделия медицинского назначения. Следовательно, к работе вернутся организации, торгующие ими.

Режим повышенной готовности ввели 16 марта. Цель меры - не допустить распространения коронавирусной инфекции. Ряд предприятий прекратил работу, населению рекомендовали оставаться дома и покидать жилище лишь лишь для выхода в магазин, аптеку, больницу, прогулок с питомцами или же в экстренных ситуациях.

Впоследствии режим повышенной готовности неоднократно продлевался. В последний раз это произошло 15 мая. Предполагаемой датой завершения ограничений называлось 31 мая, однако жителям Сурского края придется еще как минимум две недели терпеть неудобства и ждать улучшения ситуации по COVID-19.

25 мая глава областного Роспотребнадзора на совещании в правительстве отметил, что регион еще не готов к отмене режима повышенной готовности. По его словам, эпидситуация по новому вирусу остается неблагополучной. Высокие темпы распространения заболеваемости связаны с разрастанием числа первичных источников инфекции.