Жители Пензы оценили новый остановочный павильон

30.05.2020 | 19:00

В целом красиво и эстетично, а насколько удобно - покажет время. Таково мнение об остановочном павильоне нового типа, который появился на улице Карпинского, созданном в минималистичном стиле с использованием стекла, металла и пластика.

В 2016 году власти стали постепенно избавляться от павильонов, совмещенных с ларьками, заменяя их за счет бюджета на так называемые пустышки.

«Остановка должна быть без торговли. Есть даже соответствующий ГОСТ на остановочные павильоны, который не подразумевает наличия торгового объекта в нем», - обосновывал заместитель главы администрации г. Пензы Андрей Шевченко.

В большинстве случаев пензенцы после сноса старого павильона ждали обустройства нового не один месяц, укрыться от непогоды было негде. Но и получив желанную остановку, пензенцы не переставали жаловаться. Претензий было много: узкая, открытая, с полупрозрачной крышей, лавка установлена слишком высоко или, наоборот, низко.

«Это не остановка, а издевательство! Бок открыт, если ветер, ураган - будет на людей дождь. Узко, в дырах - грустно и бедно», - комментировали горожане.

Одни павильоны страдали от рук вандалов, другие - от непогоды. Ремонтировали их за счет бюджета. В 2017 году о себе напомнили представители бизнеса, через суд пытаясь доказать, что эти расходы могли бы лечь на их плечи, как и уборка, и налоги.

«В небольшом павильоне на семь квадратных метров работают два продавца, дворник свой. То есть каждый ухаживает за своей территорией, работают все официально», - рассказывал председатель Союза участников нестационарной торговли г. Пензы Артем Хинчагов.

Власти не прислушались. В марте того же года убрали павильон и на улице Карпинского.

Не один месяц ушел на то, чтобы обустроить место ожидания транспорта. Наконец остановка появилась, да еще и с новой конструкцией. Большинство к ней отнеслось благосклонно.

«Симпатичная и от дождя спрячет. Вполне устраивает», - оценили пензенцы.

А вот от солнца спрятаться вряд ли получится под прозрачной крышей.

Впрочем, все познается в сравнении, как говорят защитники павильона нового образца, когда вспоминают остановку на проспекте Победы. Она вызывала насмешки горожан своим крайне близким сходством с дачной «будкой» где-нибудь на сельской дороге.