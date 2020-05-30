Сетевое издание|18+|Суббота|30 мая 2020|19:22
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Жители Пензы оценили новый остановочный павильон

Печать

В целом красиво и эстетично, а насколько удобно - покажет время. Таково мнение об остановочном павильоне нового типа, который появился на улице Карпинского, созданном в минималистичном стиле с использованием стекла, металла и пластика.

В 2016 году власти стали постепенно избавляться от павильонов, совмещенных с ларьками, заменяя их за счет бюджета на так называемые пустышки.

«Остановка должна быть без торговли. Есть даже соответствующий ГОСТ на остановочные павильоны, который не подразумевает наличия торгового объекта в нем», - обосновывал заместитель главы администрации г. Пензы Андрей Шевченко.

В большинстве случаев пензенцы после сноса старого павильона ждали обустройства нового не один месяц, укрыться от непогоды было негде. Но и получив желанную остановку, пензенцы не переставали жаловаться. Претензий было много: узкая, открытая, с полупрозрачной крышей, лавка установлена слишком высоко или, наоборот, низко.

«Это не остановка, а издевательство! Бок открыт, если ветер, ураган - будет на людей дождь. Узко, в дырах - грустно и бедно», - комментировали горожане.

Одни павильоны страдали от рук вандалов, другие - от непогоды. Ремонтировали их за счет бюджета. В 2017 году о себе напомнили представители бизнеса, через суд пытаясь доказать, что эти расходы могли бы лечь на их плечи, как и уборка, и налоги.

«В небольшом павильоне на семь квадратных метров работают два продавца, дворник свой. То есть каждый ухаживает за своей территорией, работают все официально», - рассказывал председатель Союза участников нестационарной торговли г. Пензы Артем Хинчагов.

Власти не прислушались. В марте того же года убрали павильон и на улице Карпинского.

Не один месяц ушел на то, чтобы обустроить место ожидания транспорта. Наконец остановка появилась, да еще и с новой конструкцией. Большинство к ней отнеслось благосклонно.

«Симпатичная и от дождя спрячет. Вполне устраивает», - оценили пензенцы.

А вот от солнца спрятаться вряд ли получится под прозрачной крышей.

Впрочем, все познается в сравнении, как говорят защитники павильона нового образца, когда вспоминают остановку на проспекте Победы. Она вызывала насмешки горожан своим крайне близким сходством с дачной «будкой» где-нибудь на сельской дороге.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

Ждём первую жертву стеклянной крыши...

Гость||

Крайне не удобно, раньше с ларьками все для людей было сделано, они и за уборкой следили! А сейчас все против людей, ради наживы своего рекламного агентсва администрация сделала, да еще похоже какой нибудь кум, сват их изготавливает!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В целом красиво и эстетично, а насколько удобно - покажет время.
Бред. Главное для остановки это практичность и удобство для людей ,а эта остановка в принципе не может быть практичной . Остановка должна быть крепкой ,закрыть людей от ветра и осадков с 3-х сторон и сверху от палящего солнца,кроме того она должна быть в два раз глубже и шире, и лавка должна быть по всей длине и на удобной высоте для среднестатистического человека,а нынче лавки короткие и расположены низко.Сразу видно что чиновники отвечающие за это направление не знают что такое остановочный павильон.

Гость||

а зачем крыша из стекла

Гость||

Опять унылое говно получилось.

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
В целом красиво и эстетично, а насколько удобно - покажет время.
Бред. Главное для остановки это практичность и удобство для людей ,а эта остановка в принципе не может быть практичной . Остановка должна быть крепкой ,закрыть людей от ветра и осадков с 3-х сторон и сверху от палящего солнца,кроме того она должна быть в два раз глубже и шире, и лавка должна быть по всей длине и на удобной высоте для среднестатистического человека,а нынче лавки короткие и расположены низко.Сразу видно что чиновники отвечающие за это направление не знают что такое остановочный павильон.
Да просто выполняли план по предвыборной агитации. Забыли что ли, какие надписи сваркой на предвыборных лавочках во дворах? "От депутата имярек!!!!" Их в музее будут показывать.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте